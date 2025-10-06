4 saatlik yolculuk 36 dakikaya iniyor! 18 milyar TL tasarruf sağlanacak
SPK Başkanı Gönül açıkladı: Halka arzda vites artırılacak!
Meteoroloji İstanbul dahil 20 ili uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
Başsavcılıktan Avukat Serdar Öktem'in öldürülmesine dair açıklama
'Emekliye kiralık değildir' ilanına Bakanlıktan ceza
TBMM, güvenlik ve ekonomi odaklı yoğun haftaya başlıyor
TCMB: Eylül enflasyonunda okul, kira ve gıda etkisi öne çıktı
Milli Dayanışma Komisyonu emekli askerleri dinleyecek
Halkbank açıkladı: ABD Yüksek Mahkemesi temyiz başvurusunu reddetti
O ilde korkutan tablo: 2 bin bina direkt fay hattı üzerinde!
Bakan Tekin'den AGS kontenjanlarına dair açıklama
O ilde su fiyatı şikayet edildi: Bakanlık ülke genelinde denetime çıktı
MEB'den okullara 'Filistin Farkındalık Etkinlikleri düzenlensin' talimatı
YKS Ek Yerleştirme Sonuçları açıklandı
Başkanı çileden çıkaran görüntüler: 'Çocuklarına yedirir misin?'
Darphane 8 ay sonra o madeni paraları yeniden bastı
Türkiye'nin 11'inci kara yolu ekolojik köprüsü geliyor
Gıda zehirlenmesi şüphesi: 119 öğrenci hastanelik oldu
Erdoğan: Dışarıdan doğalgaz almak bakkaldan gazoz almaya benzemez
Ankara'dan 9 ayda 11,4 milyar dolarlık ihracat
Kapıkule'de 113 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Dışişleri: İsrail'de tutulan 14 Türk için girişimler sürüyor
Emlak ilanlarında fahiş artışa 172 milyon TL ceza
AK Parti 11. Yargı Paketi'ne son şeklini verecek
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye operasyon: 21 gözaltı
Yargılamalar Hızlanıyor: Adalet Bakanlığı'ndan Yeni Adımlar
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Hangi İllerde Sağanak Bekleniyor?
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 2 ölü, 5 yaralı
Ankaray geçici olarak kapatıldı
Müşteriyi balıkla dövdüler
Su şehrinde adım adım 'susuzluk' tehlikesi

Bursa'nın ana su kaynağı Doğancı ve Nilüfer barajlarında kuraklık nedeniyle doluluk ortalama yüzde 0,54'e geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ekim 2025 21:07
Su şehrinde adım adım 'susuzluk' tehlikesi

Kentin içme suyunun en önemli kısmını karşılayan 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer ve 125 milyon metreküp kapasiteli Doğancı barajlarının ortalama doluluk oranı her geçen gün azalıyor.

Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir kısmına su sağlayan iki baraj, tamamen kuruma noktasına geldi.

21 Eylül'de yüzde 5,08 olan iki barajın doluluk ortalaması, 5 Ekim itibarıyla 0,54 olarak ölçüldü.

Barajlardaki suyun bitme noktasına gelmesi üzerine, Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 1 Ekim'den itibaren Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerinde 12 saat süreyle planlı su kesintisi uyguluyor.

