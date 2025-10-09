Dolar günü yükselişle tamamladı
Gününe yükselişle başlayan dolar, günü 41,72 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ekim 2025 17:12, Son Güncelleme : 09 Ekim 2025 17:12
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|41,7120
|41,7130
|41,7230
|41,7240
|Avro
|48,5510
|48,5520
|48,5340
|48,5350
|Sterlin
|56,0380
|56,0480
|55,9160
|55,9260
|İsviçre frangı
|52,1070
|52,1170
|52,0580
|52,0680
|ANKARA
|ABD Doları
|41,6820
|41,7620
|41,6930
|41,7730
|Avro
|48,5110
|48,5910
|48,4940
|48,5740
|Sterlin
|55,9780
|56,1880
|55,8560
|56,0660