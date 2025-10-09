Dolar günü yükselişle tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 41,7120 41,7130 41,7230 41,7240 Avro 48,5510 48,5520 48,5340 48,5350 Sterlin 56,0380 56,0480 55,9160 55,9260 İsviçre frangı 52,1070 52,1170 52,0580 52,0680 ANKARA ABD Doları 41,6820 41,7620 41,6930 41,7730 Avro 48,5110 48,5910 48,4940 48,5740 Sterlin 55,9780 56,1880 55,8560 56,0660