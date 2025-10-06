Edirne'de yurtdışına kaçmak isteyen 287 örgüt mensubu yakalandı

Vali Sezer, kolluk kuvvetleri temsilcileri, kaymakamlar ve kurum temsilcileriyle gerçekleştirdiği Eylül ayı olağan asayiş toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Vali Sezer, Edirne'nin sınır ili olması nedeniyle özellikle suç örgütü üyelerinin yurtdışına kaçmak istediği bir nokta olduğuna dikkati çekti. Vali Sezer, geride kalan 9 aylık dönemde Edirne'den yurtdışına kaçmak isteyen 287 örgüt mensubunun yakalandığını belirterek, "Malumunuz ilimiz sınır ili olması hasebiyle özellikle suç örgütlerinin ve yine adi suçlar dahi olsa, uyuşturucuyla ilgili suçlar dahi olsa hüküm giyenlerin bir vesileyle yurt dışına kaçmak istedikleri ve bu noktada da çaba içerisinde olduklarını biliyorsunuz. Zaman zaman da basına bunlar yansıyor. Hem ilimizde suç işleyip aranan, hem de hapis cezasıyla aranan, hem de başka illerde suç işleyip ilimizde yakalanan kişi sayısı 1166 kişi geride bıraktığımız 9 ayda. Bunlar da 287'si örgüt mensubu olup yine bir şekilde yurt dışına çıkmaya çalışan örgüt mensupları bu geride bıraktığımız 9 ayın içerisinde yakalanmış durumda" dedi.