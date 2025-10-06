Bakan Fidan: Yolumuzda ilerlediğimiz sürece Türk dünyası daha dayanıklı olacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için geldiği Azerbaycan'ın Gebele şehrinde Azerbaycan basınına açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, dünyada büyük değişimler yaşandığını belirterek, "Jeostratejik değişimler, her yeri etkilediği gibi Türk dünyasını da etkiliyor. Ancak Türk Devletleri Teşkilatı'nın giderek daha kurumsal bir yapıya kavuşması ve daha koordineli hareket etmesi, bizi bu krizlere karşı daha dayanıklı hale getiriyor. Bu, hep birlikte ortaya koyduğumuz ortak bir kurumsal tavrın sonucudur" dedi.

'HER BİR GÜÇLÜ DEVLET BİR ARAYA GELDİĞİNDE DAHA DA GÜÇLÜ BİR YAPI ORTAYA ÇIKIYOR'

Diğer taraftan, Türk dünyasındaki devletlerin kendi ekonomilerini, altyapılarını, teknolojilerini, savunma kapasitelerini ve temel hizmetlerini geliştirmeleri; sanayi altyapılarını güçlendirmeleri, her bir devleti ayrı ayrı daha güçlü kıldığına değinen Fidan, "Her bir güçlü devlet bir araya geldiğinde ise daha da güçlü bir yapı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla, biz mevcut yolumuzda ilerlediğimiz sürece, dünyadaki krizlere karşı daha dayanıklı bir Türk dünyasıyla karşı karşıya olacağız. Liderlerimiz de yarın Gebele'de bu konuları görüşecek." açıklamasında bulundu.

'DIŞ POLİTİKAMIZIN TEMEL AYAĞI BÖLGEMİZDE İSTİKRARI SAĞLAMAK'

Gebele'de olmaktan büyük mutluluk duyulduğunu ifade eden Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e saygılarını ileterek, daha önce Bakü'de pek çok toplantı yapıldığını kaydetti. Bakan Fidan, Türk dünyasının güzel şehirlerinden birinde, Gebele'de liderleri ağırlamanın da fevkalade güzel bir durum olduğuna değinerek, "Biliyorsunuz, dış politikamızın temel ayağını bölgemizde istikrarı sağlamak oluşturuyor. İstikrarı oluşturmanın birkaç temel şartı var. Birincisi, savaşları ve çatışmaları mümkün olduğunca sakinleştirmek veya sonlandırmak. İkincisi, ekonomik iş birliğini eşit bir şekilde geliştirmek ki herkes refahtan istifade edebilsin. Üçüncüsü ise ilişkileri ve bölgesel yapıları kurumsallaştırmak, böylece daha sürdürülebilir bir hale getirmek. Bu perspektifle bölgemiz için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan açıklamasına şu şekilde devam etti;

"Türk dünyasıyla ilişkilerimizde ve birlikte yürüttüğümüz bölgesel çalışmalarda da bu yaklaşımı net bir şekilde görebilirsiniz. Orta Doğu'ya, Kafkaslara, Balkanlara, Akdeniz'e ve Karadeniz'e baktığınızda Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu dış politika perspektifi ve Türkiye'nin çabası hep bu yöndedir. Dolayısıyla Türkiye'nin bölgesel gücünü, itibarını ve liderliğini bölgeye istikrar getirmek için kullanıyoruz. Maalesef geçmişte dünyadaki temel ilişki algısı genellikle 'rekabet', 'teslimiyet' veya 'hakimiyet' üzerine kuruluydu. Biz ise bundan farklı olarak, iş birliğini, istikrarı, daha insani ve ahlaki ama herkesin faydasına olan bir dış politikayı benimsedik. Bu anlayışla da yolumuza devam ediyoruz."