4 saatlik yolculuk 36 dakikaya iniyor! 18 milyar TL tasarruf sağlanacak
SPK Başkanı Gönül açıkladı: Halka arzda vites artırılacak!
Meteoroloji İstanbul dahil 20 ili uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
Başsavcılıktan Avukat Serdar Öktem'in öldürülmesine dair açıklama
'Emekliye kiralık değildir' ilanına Bakanlıktan ceza
TBMM, güvenlik ve ekonomi odaklı yoğun haftaya başlıyor
TCMB: Eylül enflasyonunda okul, kira ve gıda etkisi öne çıktı
Milli Dayanışma Komisyonu emekli askerleri dinleyecek
Halkbank açıkladı: ABD Yüksek Mahkemesi temyiz başvurusunu reddetti
O ilde korkutan tablo: 2 bin bina direkt fay hattı üzerinde!
Bakan Tekin'den AGS kontenjanlarına dair açıklama
O ilde su fiyatı şikayet edildi: Bakanlık ülke genelinde denetime çıktı
MEB'den okullara 'Filistin Farkındalık Etkinlikleri düzenlensin' talimatı
YKS Ek Yerleştirme Sonuçları açıklandı
Başkanı çileden çıkaran görüntüler: 'Çocuklarına yedirir misin?'
Darphane 8 ay sonra o madeni paraları yeniden bastı
Türkiye'nin 11'inci kara yolu ekolojik köprüsü geliyor
Gıda zehirlenmesi şüphesi: 119 öğrenci hastanelik oldu
Erdoğan: Dışarıdan doğalgaz almak bakkaldan gazoz almaya benzemez
Ankara'dan 9 ayda 11,4 milyar dolarlık ihracat
Kapıkule'de 113 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Dışişleri: İsrail'de tutulan 14 Türk için girişimler sürüyor
Emlak ilanlarında fahiş artışa 172 milyon TL ceza
AK Parti 11. Yargı Paketi'ne son şeklini verecek
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye operasyon: 21 gözaltı
Yargılamalar Hızlanıyor: Adalet Bakanlığı'ndan Yeni Adımlar
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Hangi İllerde Sağanak Bekleniyor?
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 2 ölü, 5 yaralı
Ankaray geçici olarak kapatıldı
Müşteriyi balıkla dövdüler
Bakan Fidan: Yolumuzda ilerlediğimiz sürece Türk dünyası daha dayanıklı olacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Her bir güçlü devlet bir araya geldiğinde daha da güçlü bir yapı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla, biz mevcut yolumuzda ilerlediğimiz sürece, dünyadaki krizlere karşı daha dayanıklı bir Türk dünyasıyla karşı karşıya olacağız" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için geldiği Azerbaycan'ın Gebele şehrinde Azerbaycan basınına açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, dünyada büyük değişimler yaşandığını belirterek, "Jeostratejik değişimler, her yeri etkilediği gibi Türk dünyasını da etkiliyor. Ancak Türk Devletleri Teşkilatı'nın giderek daha kurumsal bir yapıya kavuşması ve daha koordineli hareket etmesi, bizi bu krizlere karşı daha dayanıklı hale getiriyor. Bu, hep birlikte ortaya koyduğumuz ortak bir kurumsal tavrın sonucudur" dedi.

'HER BİR GÜÇLÜ DEVLET BİR ARAYA GELDİĞİNDE DAHA DA GÜÇLÜ BİR YAPI ORTAYA ÇIKIYOR'

Diğer taraftan, Türk dünyasındaki devletlerin kendi ekonomilerini, altyapılarını, teknolojilerini, savunma kapasitelerini ve temel hizmetlerini geliştirmeleri; sanayi altyapılarını güçlendirmeleri, her bir devleti ayrı ayrı daha güçlü kıldığına değinen Fidan, "Her bir güçlü devlet bir araya geldiğinde ise daha da güçlü bir yapı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla, biz mevcut yolumuzda ilerlediğimiz sürece, dünyadaki krizlere karşı daha dayanıklı bir Türk dünyasıyla karşı karşıya olacağız. Liderlerimiz de yarın Gebele'de bu konuları görüşecek." açıklamasında bulundu.

'DIŞ POLİTİKAMIZIN TEMEL AYAĞI BÖLGEMİZDE İSTİKRARI SAĞLAMAK'

Gebele'de olmaktan büyük mutluluk duyulduğunu ifade eden Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e saygılarını ileterek, daha önce Bakü'de pek çok toplantı yapıldığını kaydetti. Bakan Fidan, Türk dünyasının güzel şehirlerinden birinde, Gebele'de liderleri ağırlamanın da fevkalade güzel bir durum olduğuna değinerek, "Biliyorsunuz, dış politikamızın temel ayağını bölgemizde istikrarı sağlamak oluşturuyor. İstikrarı oluşturmanın birkaç temel şartı var. Birincisi, savaşları ve çatışmaları mümkün olduğunca sakinleştirmek veya sonlandırmak. İkincisi, ekonomik iş birliğini eşit bir şekilde geliştirmek ki herkes refahtan istifade edebilsin. Üçüncüsü ise ilişkileri ve bölgesel yapıları kurumsallaştırmak, böylece daha sürdürülebilir bir hale getirmek. Bu perspektifle bölgemiz için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan açıklamasına şu şekilde devam etti;

"Türk dünyasıyla ilişkilerimizde ve birlikte yürüttüğümüz bölgesel çalışmalarda da bu yaklaşımı net bir şekilde görebilirsiniz. Orta Doğu'ya, Kafkaslara, Balkanlara, Akdeniz'e ve Karadeniz'e baktığınızda Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu dış politika perspektifi ve Türkiye'nin çabası hep bu yöndedir. Dolayısıyla Türkiye'nin bölgesel gücünü, itibarını ve liderliğini bölgeye istikrar getirmek için kullanıyoruz. Maalesef geçmişte dünyadaki temel ilişki algısı genellikle 'rekabet', 'teslimiyet' veya 'hakimiyet' üzerine kuruluydu. Biz ise bundan farklı olarak, iş birliğini, istikrarı, daha insani ve ahlaki ama herkesin faydasına olan bir dış politikayı benimsedik. Bu anlayışla da yolumuza devam ediyoruz."

