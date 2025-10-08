Tuncay Cengiz: Memur milli gelirden payını alamıyor!

Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 4,8 büyüdüğü açıklanırken, memur ve emeklilerin maaşları aynı oranda artmadı.

Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Sekreteri ve Devlet Memurları Sendikası Genel Başkanı Tuncay Cengiz, yaptığı açıklamada, "Ülke büyüyor ama memur ve emekli küçülüyor" diyerek kamu çalışanlarının ekonomik sıkıntılarını gözler önüne serdi.

Ekonomik Büyüme ve Maaşlar Arasındaki Uçurum

Cengiz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın "Türkiye yüksek gelirli ülkeler grubuna yaklaştı" yönündeki açıklamasına atıfta bulunarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yıllık kişi başına düşen gelir 17 bin dolar deniyor. Bu da dört kişilik bir aile için aylık 236 bin 243 TL gelir anlamına geliyor. Ancak ortalama bir memur maaşı 56 bin 774 TL. Peki, kalan 179 bin 469 TL nerede? Memur, bu ülkenin milli gelirinden neden pay alamıyor?"

Ülke Büyüyor, Memur Fakirleşiyor

Cengiz, Devlet Memurları Konfederasyonu AR-GE biriminin verilerine de dikkat çekti. Buna göre Eylül 2025 itibarıyla dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 30 bin 102 TL, yoksulluk sınırı 91 bin 304 TL, insani yaşam endeksi ise 123 bin 900 TL olarak belirlendi.

Bugün ortalama memur maaşı bu rakamların çok altında.

Emekliler ise açlık sınırının dahi gerisinde yaşıyor.

Ekonomik Büyüme Refaha Dönüşmüyor

Cengiz, ekonomik büyümenin refaha dönüşmediğini belirterek şu sözlerle eleştirilerini sürdürdü:

"Alım gücü düşüyor, refah seviyesi bozuluyor, toplumda huzursuzluk artıyor. Maaşlar, gerçek enflasyon karşısında eriyor. Memur artık temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale geldi."

Sorumlular Belli Ama Sessizler

Cengiz, hükümet ve yetkili sendikaları da sert bir dille eleştirdi:

"Sorumlular belli; ama iş memur ve emekliye gelince gözleri kör, kulakları sağır, dilleri lal oluyor. Yıllardır yapılan toplu sözleşmelerde kaybeden yine memur oldu."

Sendikal Tercihlerde Değişim Çağrısı

Memurların sendikal tercihlerinde değişim yapmaları gerektiğini vurgulayan Cengiz, siyasallaşmış sendikal yapılardan uzak durulması gerektiğini ifade etti:

"Artık şapkayı önümüze koyma zamanı. Siyasallaşmış sendikalardan hesap sormalı, desteğimizi çekmeliyiz. Gerçek sendikal mücadeleye omuz vermeliyiz."

Birlikte Başaralım Ki Herkes Kazansın

Cengiz, açıklamasının sonunda tüm kamu çalışanlarına çağrıda bulunarak şu mesajı verdi:

"Biz Devlet Memurları Konfederasyonu ve Devlet Memurları Sendikası olarak sizden sadece bir dönem için yetki istiyoruz. Kaybedilen alım gücünü birlikte geri alalım. Biz başarırsak, herkes kazanır. Gerçek milli gelir düzeyinde bir maaş alalım."