Edirne ve Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ekim 2025 09:37, Son Güncelleme : 09 Ekim 2025 09:38
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 12 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de il genelinde 4 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.