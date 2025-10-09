Togg ihracatı başladı: İlk ihracat treni Almanya yolunda
Ormanlar için 'yeşil vatan' seferberliği başlatılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kamu kurumları, STK'lar, özel şirketler ve spor kulüplerinin "yeşil vatan" için katkıda bulunmak istediğini belirterek, bu doğrultuda yeşil vatan seferberliği başlatacaklarını belirtti.

09 Ekim 2025
Ormanlar için 'yeşil vatan' seferberliği başlatılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen "DSİ Vakfı Hatıra Ormanı Yöresel Ürünler Sergisi"nin açılışında yaptığı konuşmada, geçen yıl sergide DSİ'nin sorumluluk sahasındaki şehirlerin markalaştırdığı tarım ve gıda ürünlerini görme fırsatı yakaladıklarını söyledi.

Vakfın bu yıl ormanlarla ilgili bir konuyu söz konusu etkinliğin ana teması olarak ilan ettiğini dile getiren Yumaklı, buradan elde edilecek gelirin "yeşil vatan"ın geliştirilmesi için kullanılacağını bildirdi.

Yumaklı, tüm planlarını suya göre yaptıklarını ve suyun stratejik öneminin arttığı bir dönemde olduklarını ifade etti.

"23 yılda 7,5 milyardan daha fazla fidanı ve tohumu toprakla buluşturduk"

Meteorolojik verilerin önemine dikkati çeken Yumaklı, "2025 su yılında yağışlar, normalin yüzde 26 ve geçen yılın yağışlarının da yüzde 28 daha altında gerçekleşti. Türkiye'nin genelinin 10 aylık su yılı yağışları ise son 52 yılın en düşük seviyelerine geldi. Bu durumla birlikte kurak günlerin sayısı da çok uzunca zamanlara yayılmaya başladı. Bu da çok büyük bir tehlike, çok büyük bir tehdit." diye konuştu.

Son 23 yılda 7,5 milyardan fazla fidanı ve tohumu toprakla buluşturduklarını dile getiren Yumaklı, "Orman varlığımız ülkemizin yüzde 30'una denk gelen bir oranda. 2030 yılına kadar inşallah bu 7,5 milyarı 10 milyar tohum ve fidana çıkarmış olacağız." dedi.

"Suya ihtiyacımız yarın bugünden çok daha fazla olacak"

Bakan Yumaklı, bütün kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel şirketler ve spor kulüplerinin "yeşil vatan"a katkıda bulunmak istediklerini belirterek şunları söyledi:

"Biz de bu manada hem vatandaşlarımızın hem de kurum ve kuruluşlarımızın yeşil vatana katkı sunmasını bütün toplumun huzuruna sunmak adına yeşil vatan seferberliği başlatacağımızı buradan ifade etmek istiyorum. İnşallah bunun ayrıntılarını önümüzdeki günlerde bir basın toplantısıyla kamuoyumuzla paylaşmış olacağız. Yeşil vatan için olduğu kadar mavi vatan için de önemli mesai harcıyoruz. Tüm bu çalışmaları suyun her damlasına sahip çıkan, sürdürülebilir bir su yönetimi anlayışıyla yapmaya gayret ediyoruz. Suyla ilgili dün ne yaptıysak bugün de onun daha iyisini yapmak için Bakanlığımızın bütün kurumları, bütün fonksiyonları hep birlikte organize olarak hareket ediyorlar. Çünkü suya olan ihtiyacımız yarın bugünden çok daha fazla olacaktır."

Yumaklı, son 23 yılda birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek, su ve sulama alanında 11 bin projeye imza atıldığını, 3,4 trilyonluk yatırım yapıldığını, 1802 baraj ve gölet inşa edildiğini bildirdi.

İçme ve kullanma suyunu karşılamak için içme suyu tesislerinin hizmete alındığını belirten Yumaklı, yer altı barajları konusunda da çalışmaların devam ettiğini söyledi.

"Bölge müdürlüklerini temsilen 26 fidan dikilecek"

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta da sergiyi bu yıl "yeşil vatan"a adadıklarını ve serginin ana temasını yangınlardan etkilenen orman alanlarının yeşillendirilmesi olarak belirlediklerini dile getirdi.

Orman yangınlarıyla mücadelede "yeşil karıncalar" olarak tabir ettikleri iş makineleri ve tesis ettikleri göletlerle Orman Genel Müdürlüğüne destek verdiklerini belirten Balta, "Sergiden elde edilecek gelirleri ormanlarımızın yeniden imarında kullanılmak üzere değerlendirerek Hatay'da günün anısına bir hatıra ormanı oluşturacağız. Geçtiğimiz yıllarda Antakya'nın Serinyol Mahallesi'nde yanan orman alanında, Genel Müdürlüğümüz çalışanlarının sayısı kadar fidan dikerek tahrip olan ormanımızın ihyasına vesile olacağız." dedi.

Balta, ayrıca Genel Müdürlük yerleşkesinde bölge müdürlüklerini temsilen 26 fidan dikip günün anısını somutlaştırarak, bunu gelecek nesillere taşıyacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Bakan Yumaklı, serginin açılışını yaptı, stantları gezerek yöresel ürünlerden satın aldı.

