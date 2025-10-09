Trump, Gazze'de ateşkes konusunda Türkiye ve Erdoğan'a teşekkür etti

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki kabine toplantısında, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasını değerlendirdi.

Gazze'de yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasının Orta Doğu barışı için tarihi olduğunu kaydeden Trump, bu anlaşmayla bölgeye barışın geleceğine inandığını ifade etti.

Başta Türkiye, Katar ve Mısır olmak üzere sürece ciddi katkı veren ülkelere ayrı ayrı teşekkür eden Trump, "Türkiye, Katar ve Mısır liderlerine bu inanılmaz sonuca ulaşmamıza yardım ettikleri ve yanımızda oldukları için büyük minnettarlığımı ifade etmek istiyorum." dedi.

Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas ve diğer bazı gruplar konusunda bizzat ilgilendi ve harika bir iş çıkardı." diye konuştu.

Gazze'de "savaşı" sona erdirdiklerini savunan ve geniş ölçekte barışın önünün açıldığına dikkati çeken Trump, "Bence bu barış kalıcı olacak, umarım sonsuza kadar sürer." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, resmi anlaşma imzalamak üzere Mısır'a gideceğini ve esirlerin pazartesi veya salı günü serbest bırakılacağını sözlerine ekledi.