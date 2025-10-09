'Komisyondan şehitlerimizin kemiğini sızlatacak hiçbir karar çıkmayacak'
'Komisyondan şehitlerimizin kemiğini sızlatacak hiçbir karar çıkmayacak'
Özgürlük Filosu'nda alıkonulan 3 Türk milletvekili yurda döndü
Genel Kurulda 4 uluslararası anlaşma kabul edildi
İstanbul Altın Rafinerisi AŞ'ye operasyonda 20 tutuklama
O ilde öğretmenlerin kılık-kıyafetlerine düzenleme geliyor
Türkiye'den 109 üniversite en iyi üniversiteler sıralamasında
Uzmandan uyarı: Altın piyasasında denge yeniden kuruluyor
Bir rekor da gümüşten: Onsu 51 doları aştı
Vali açıkladı: CHP'li Meclis Üyesinin para görüntülerine soruşturma
Şener Üşümezsoy'dan 2 ilçe için şiddetli deprem uyarısı
Ankara Büyükşehir Belediyesi Melek Mosso konserini iptal etti
Üniversitelerde eğitimde yeni model: İşte pilot iller!
Dev holdingine hileli iflas davası: 8 yıla kadar hapis istendi
Togg ihracatı başladı: İlk ihracat treni Almanya yolunda
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki görev gücünde yer alacağız
Özel programlı fen liselerinde yeni dönem
Gelirinin 20 katı harcama yapanlara Maliye takibi geliyor
Ankara Üniversitesi'nde Maaş Promosyonu: 120 Bin TL Teklif
Mısır basını: Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi
Bakanlık popüler oyuncağın satışını yasakladı: İşte sebebi
Cevdet Yılmaz: Tarafların anlaşmaya sadık kalmasını bekliyoruz
Erdoğan'dan ateşkese ilk yorum: Sürece katkı sunmaya devam edeceğiz
Yavaş'ın 7 Yıl Önceki Kesikköprü Sözleri Gündem Oldu
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı
Yurt Dışında Üniversite Eğitimi Artık Lüks Değil Akıllı Tercih
Yılmaz: İlk defa yüksek gelirli ülkeler ligine gireceğiz
Netanyahu: Hükümeti toplayarak Gazze anlaşmasını onaylayacağız
Kütahya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Trump Gazze'de ateşkesi duyurdu: 'Ne mutlu barış yapanlara!'
Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu seyahat süresini 43 dakikaya düşürecek
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

5 ilde siber suçlara yönelik operasyonda 11 kişi tutuklandı

Hatay merkezli 5 ilde, siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan 16 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ekim 2025 21:48, Son Güncelleme : 09 Ekim 2025 21:55
Yazdır
5 ilde siber suçlara yönelik operasyonda 11 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, siber suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması", "yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması" suçları kapsamında Hatay, Muğla, Ordu, Mersin ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgüt elebaşının da aralarında bulunduğu 16 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde, 19 cep telefonu, 21 SIM kart, 2 dizüstü bilgisayar ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Ayrıca şüphelilerin 4 aylık süreçte banka hesaplarında 1 milyar 72 milyon 722 bin 522 lira işlem hacmi olduğu, ayrıca bu para hareketlerinden komisyon olarak 2 milyon 735 bin 258 lira gelir elde ettikleri saptandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan 11'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla ve 1'i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

