MİT Başkanı Kalın Gazze müzakerelerine katıldı

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın temsil ettiği Gazze'de ateşkes görüşmelerinde, Türkiye'nin de içinde yer alacağı görev gücünün çalışma esasları müzakere edildi.

MİT Başkanı Kalın Gazze müzakerelerine katıldı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye'yi Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Kalın, İsrail-Hamas dolaylı müzakereleri için 7 Ekim'de Mısır'a giderek önce Mısırlı muhataplarıyla bir araya geldi.

Kalın, 8 Ekim'de Mısır'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Mahmud Reşad, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve eski danışmanı Jared Kushner'in bulunduğu görüşmelere katıldı.

Gazze'nin Gazzeliler tarafından yönetilmesi

Hamas heyetiyle de yakın temasta kalan Kalın'ın yer aldığı görüşmelerde, ateşkesin sağlanması, hayatta olan ve ölen esirlerin takası, Gazze'ye giren yardımların yeterli miktara çıkarılması ve İsrail'in Gazze'deki işgalinin kademeli olarak sona erdirilmesi konuları yoğun müzakerelere sahne oldu.

Türk tarafı, Gazze'nin Gazzeliler tarafından yönetilmesi ilkesini esas alan yaklaşımı savundu.

Müzakerelerde, ateşkesin uygulanması ve çatışmanın önlenmesi mekanizmaları ile Türkiye'nin de içinde yer alacağı görev gücünün çalışma esasları ele alındı.

Güvenlik kaynakları, Filistinli yetkililerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında Türkiye'ye katkılarından ötürü defaten teşekkür ettiklerini bildirdi.

