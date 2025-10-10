Adana'da apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı

Bu sırada polis ekipleri daireleri kontrol ederek vatandaşları uyardı, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki bir apartmanda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net