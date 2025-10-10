Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
KPSS A Grubu Sınavı Cevap Kağıtları Erişime Açıldı
KPSS A Grubu Sınavı Cevap Kağıtları Erişime Açıldı
Gazze'de ateşkesin detayları belli oldu
Gazze'de ateşkesin detayları belli oldu
Kredi kartı ve kredi borcu yapılandırmasında son gün
Kredi kartı ve kredi borcu yapılandırmasında son gün
Belediye Meclis Üyesinin valiz dolusu para görüntüleri ortaya çıktı
Belediye Meclis Üyesinin valiz dolusu para görüntüleri ortaya çıktı
Ucuz Tesla Türkiye'ye Gelecek mi?
Ucuz Tesla Türkiye'ye Gelecek mi?
Depolar dolu, gaza zam yok
Depolar dolu, gaza zam yok
Gram altında makas 500 liraya çıktı! Bazı kuyumcular alım satımı durdurdu
Gram altında makas 500 liraya çıktı! Bazı kuyumcular alım satımı durdurdu
Erdoğan'dan 'rayiç bedeli çözün' talimatı
Erdoğan'dan 'rayiç bedeli çözün' talimatı
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
'Komisyondan şehitlerimizin kemiğini sızlatacak hiçbir karar çıkmayacak'
'Komisyondan şehitlerimizin kemiğini sızlatacak hiçbir karar çıkmayacak'
Özgürlük Filosu'nda alıkonulan 3 Türk milletvekili yurda döndü
Özgürlük Filosu'nda alıkonulan 3 Türk milletvekili yurda döndü
Genel Kurulda 4 uluslararası anlaşma kabul edildi
Genel Kurulda 4 uluslararası anlaşma kabul edildi
İstanbul Altın Rafinerisi AŞ'ye operasyonda 20 tutuklama
İstanbul Altın Rafinerisi AŞ'ye operasyonda 20 tutuklama
O ilde öğretmenlerin kılık-kıyafetlerine düzenleme geliyor
O ilde öğretmenlerin kılık-kıyafetlerine düzenleme geliyor
Türkiye'den 109 üniversite en iyi üniversiteler sıralamasında
Türkiye'den 109 üniversite en iyi üniversiteler sıralamasında
Uzmandan uyarı: Altın piyasasında denge yeniden kuruluyor
Uzmandan uyarı: Altın piyasasında denge yeniden kuruluyor
Bir rekor da gümüşten: Onsu 51 doları aştı
Bir rekor da gümüşten: Onsu 51 doları aştı
Vali açıkladı: CHP'li Meclis Üyesinin para görüntülerine soruşturma
Vali açıkladı: CHP'li Meclis Üyesinin para görüntülerine soruşturma
Şener Üşümezsoy'dan 2 ilçe için şiddetli deprem uyarısı
Şener Üşümezsoy'dan 2 ilçe için şiddetli deprem uyarısı
Ankara Büyükşehir Belediyesi Melek Mosso konserini iptal etti
Ankara Büyükşehir Belediyesi Melek Mosso konserini iptal etti
Üniversitelerde eğitimde yeni model: İşte pilot iller!
Üniversitelerde eğitimde yeni model: İşte pilot iller!
Dev holdingine hileli iflas davası: 8 yıla kadar hapis istendi
Dev holdingine hileli iflas davası: 8 yıla kadar hapis istendi
Togg ihracatı başladı: İlk ihracat treni Almanya yolunda
Togg ihracatı başladı: İlk ihracat treni Almanya yolunda
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki görev gücünde yer alacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki görev gücünde yer alacağız
Özel programlı fen liselerinde yeni dönem
Özel programlı fen liselerinde yeni dönem
Gelirinin 20 katı harcama yapanlara Maliye takibi geliyor
Gelirinin 20 katı harcama yapanlara Maliye takibi geliyor
Ankara Üniversitesi'nde Maaş Promosyonu: 120 Bin TL Teklif
Ankara Üniversitesi'nde Maaş Promosyonu: 120 Bin TL Teklif
Mısır basını: Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi
Mısır basını: Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi
Bakanlık popüler oyuncağın satışını yasakladı: İşte sebebi
Bakanlık popüler oyuncağın satışını yasakladı: İşte sebebi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Belediye Meclis Üyesinin valiz dolusu para görüntüleri ortaya çıktı

CHP'li Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyesi Mustafa Kadem'in bir müteahhitten para dolu valiz alırken görüntülenmesi büyük yankı uyandırdı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 10 Ekim 2025 08:30, Son Güncelleme : 10 Ekim 2025 09:16
Yazdır

CHP'de tartışma yaratan para görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez adres Afyonkarahisar. CHP'li Belediye Meclis Üyesi Mustafa Kadem'in, bir müteahhitten siyah bir valiz dolusu para alırken kayda alındığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Sabah gazetesinin haberine göre; Söz konusu video, Kadem'e ait pide salonunda kaydedildi. Görüntülerde müteahhit Mustafa G.'nin, poşet içindeki balya balya paraları valize yerleştirip Kadem'e teslim ettiği anlar yer aldı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı, valizle para teslimine ait görüntüler üzerine geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturmanın belediyedeki imardan sorumlu başkan yardımcısına kadar uzanabileceği ifade ediliyor.

Belediye ve savcılıktan inceleme açıklaması geldi

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, para alışverişi görüntüleriyle gündeme gelen Belediye Meclis Üyesi Mustafa Kadem hakkında idari inceleme başlatıldığı bildirildi.

Ayrıca, müteahhit Mustafa G.'nin savcılığa başvurarak şikayetçi olduğu ve olayla ilgili resmi soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

AK Parti'den sert tepki

Konuyla ilgili açıklamada bulunan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, "Görüyoruz ki CHP'li belediyenin olduğu her yerde rüşvet ve hırsızlık var" diyerek sert tepki gösterdi.

Skandalın siyasi yansımalarının önümüzdeki günlerde artması ve CHP yönetiminden açıklama beklenmesi gündemde.

Mustafa Kadem'den açıklama

Afyonkarahisar Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Kadem, sosyal medyada paylaşılan ve çeşitli iddialara konu olan video hakkında kendi hesabından açıklama yaptı.

"Aylık 200 bin TL vergi veren esnafım"

Kadem, paylaşımında kendisiyle ilgili karalama kampanyası yürütüldüğünü savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Hakkımda video paylaşılmış. Kim, ne istek üzerine çekti bilmiyorum. 2 pide salonu, 2 düğün salonu işletmecisiyim. Aylık 200 bin üzeri vergi veren bir esnafım. Kendi dükkanımdaki ticaretimle alakalı saçma sapan bir karalamayla hem beni hem de belediyemizi zor durumda bırakan tüm şahıslardan tazminat gerekçesiyle davacı olacağım."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber