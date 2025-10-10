Belediye Meclis Üyesinin valiz dolusu para görüntüleri ortaya çıktı

CHP'de tartışma yaratan para görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez adres Afyonkarahisar. CHP'li Belediye Meclis Üyesi Mustafa Kadem'in, bir müteahhitten siyah bir valiz dolusu para alırken kayda alındığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Sabah gazetesinin haberine göre; Söz konusu video, Kadem'e ait pide salonunda kaydedildi. Görüntülerde müteahhit Mustafa G.'nin, poşet içindeki balya balya paraları valize yerleştirip Kadem'e teslim ettiği anlar yer aldı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı, valizle para teslimine ait görüntüler üzerine geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturmanın belediyedeki imardan sorumlu başkan yardımcısına kadar uzanabileceği ifade ediliyor.

Belediye ve savcılıktan inceleme açıklaması geldi

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, para alışverişi görüntüleriyle gündeme gelen Belediye Meclis Üyesi Mustafa Kadem hakkında idari inceleme başlatıldığı bildirildi.

Ayrıca, müteahhit Mustafa G.'nin savcılığa başvurarak şikayetçi olduğu ve olayla ilgili resmi soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

AK Parti'den sert tepki

Konuyla ilgili açıklamada bulunan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, "Görüyoruz ki CHP'li belediyenin olduğu her yerde rüşvet ve hırsızlık var" diyerek sert tepki gösterdi.

Skandalın siyasi yansımalarının önümüzdeki günlerde artması ve CHP yönetiminden açıklama beklenmesi gündemde.

Mustafa Kadem'den açıklama

Afyonkarahisar Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Kadem, sosyal medyada paylaşılan ve çeşitli iddialara konu olan video hakkında kendi hesabından açıklama yaptı.

"Aylık 200 bin TL vergi veren esnafım"

Kadem, paylaşımında kendisiyle ilgili karalama kampanyası yürütüldüğünü savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Hakkımda video paylaşılmış. Kim, ne istek üzerine çekti bilmiyorum. 2 pide salonu, 2 düğün salonu işletmecisiyim. Aylık 200 bin üzeri vergi veren bir esnafım. Kendi dükkanımdaki ticaretimle alakalı saçma sapan bir karalamayla hem beni hem de belediyemizi zor durumda bırakan tüm şahıslardan tazminat gerekçesiyle davacı olacağım."