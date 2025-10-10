Borsada manipülasyon soruşturması: İddianame hazır

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Borsa İstanbul'da işlem gören bazı sermaye piyasası araçlarında olağan dışı dalgalanmalar yaşanması ve hisse fiyatlarında yapay yükselişler oluşturularak küçük yatırımcıların zarara uğratılması üzerine başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

Soruşturma kapsamında Atlantis Yatırım Holding A.Ş. hisselerinde manipülasyon yaptığı belirlenen 8 şüpheli, İstanbul merkezli olarak Kocaeli, Antalya ve Zonguldak'ta yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınmıştı.

İstanbul'a getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"PAYLAŞIMLARIN ETKİSİYLE YATIRIMCI SEVİYESİ ARTTI"

İddianamede; sosyal medya üzerinden yapılan birçok paylaşımda ve Sermaye Piyasası Kurulu'na ulaşan şikayette grubun yöneticilerinin şüpheliler Ahmet B. ve Yunus B. olduğunun yazıldığı belirtildi.

Atlantis Yatırım Holding A.Ş. payına ilişkin X isimli sosyal medya platformunda ve "Sekiz Atlantis" adlı Telegram hesabından paylaşımlar yapıldığı, söz konusu paylaşımlarda hedef fiyatların verildiği, bu paylaşımların yatırımcıların kararlarını ATSYH payı almada etkileyebilecek nitelikte olduğu ve yatırımcıları bu yönde etkilediği, paylaşımların etkisiyle inceleme döneminde pay fiyatının endeksten ciddi bir şekilde ayrışarak yüzde 422,43 oranında yükseldiği, günlük ortalama yatırımcı sayısının yüzde 88,10 oranında arttığı iddia edildi.

Bu paylaşımlarda "Sekiz" grubunun övüldüğü ve "Sekiz" grubunun paylaşımları nedeniyle Atlantis Yatırım Holding A.Ş. pay piyasasında işlem gerçekleştirdiklerini ifade ettikleri de belirtildi.

İddianamede, yanlış ve yanıltıcı bilgilerin yayıldığı, ayrıca şüpheli Yunus B.'nin soruşturmaya konu olan paylaşımları yaptığı sırada Atlantis Yatırım Holding A.Ş. yönetim kurulunda üye olduğu aktarıldı.

16 MİLYON TL'DEN MENFAAT EDİLDİĞİ YAZILDI

İddianamede, toplam bazda şüphelilerin yaptıkları manipülasyon ile 16 milyon 368 bin 660,35 lira menfaat elde ettikleri, örgütün ortak hareket eden 8 kişiden oluştuğu ve borsa manipülasyonu yapmaya yeterli sermaye, borsada profesyonel yatırım yapmaya yarayan Atlantis Yatırım Holding A.Ş. gibi ücretli ve nitelikli yazılım abonelikleri, sosyal medyada spekülatif paylaşım yapmaya yeterli sayıda hesap, Telegram grupları gibi dijital materyal incelemesinde ve açık kaynak araştırmalarında elde edilen bulguların varlığı dikkate alındığında, örgütün amaç suçu işlemeye elverişli unsurlara haiz olduğu iddialarına yer verildi.

9 YILA KADAR HAPİS TALEP EDİLDİ

İddianamede, şüphelilerin "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarını işlediklerine dair kanaat oluştuğu belirtilerek haklarında 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

ŞİRKETİN 14 ÇALIŞANI VAR

Yüzde 99.7'si yani neredeyse tamamı halka açık olan Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'nin 8 milyon lira sermayesi bulunuyor. 528 milyon lira piyasa değeri olan şirketin son işlem gördüğü tutar ise hisse başına 66 lira olmuştu.

Şirketin Or-Na Tarım, Naviga Tekstil ve Balkaney Gıda adında bağlı ortaklıkları ve iştirakleri bulunuyor.

Şirketin yönetim kurulu başkanı Necdet D., Başkanvekili Ahmet M.G., yönetim kurulu üyeleri ise Erman A., Berk Ç., Onur Ü. ve Gökhan M. olarak görünüyor.

Şirket yakın izleme pazarında günün belli saatlerinde işlem görüyor. Şirkette 14 personel çalışıyor.