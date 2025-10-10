Erdoğan: Rabb'im ömür verdiği müddetçe canla başla çalışacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Valiliği önünde düzenlenen, yapımı tamamlanan tesis ve projelerin açılış töreninde yaptığı konuşmada, 20-21 Eylül'de yaşanan sel felaketi sebebiyle Rizelilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Metrekareye 355 kilogram yağışın düştüğü afet öncesinde ve sonrasında seferber olduklarını anımsatan Erdoğan, "1754 personel, 663 aracın yanı sıra 5 helikopterle sel felaketine müdahale ettik. Zarar ve hasar tespit çalışmalarımızı hamdolsun tamamladık. Yaraların sarılması için hükümetimiz gerekeni yapıyor ve yapacak. Tekrar geçmiş olsun. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun." diye konuştu.

- "Ayder Yaylamızın termal tesislerini yeniledik"

Erdoğan, millete hizmet için aşkla çıktıkları yolda 24 yıldır aşkla koşmaya devam ettiklerini belirtti.

"Dünya değişir, zaman değişir. Bizim size ve milletimize olan sevdamız ve tutkumuz değişmez." diyen Erdoğan, Rize'ye elleri boş gelmediklerini söyledi.

Bugün toplam 38 projenin toplu açılışını, iki projenin de temel atmasını gerçekleştirdiklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Toplam yatırım değeri 3 milyar 84 milyon lirayı geçen bu eserleri Rizeli hemşehrilerimizin hizmetine vermenin gururunu yaşıyoruz. Özetin özeti mahiyetinde bunları kısaca saymak isterim. Isırlık Tabiat Parkı'nın karayolu bağlantısı, Isırlık Dağbaşı bağlantı yolunu kullanıma açtık. Her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Ayder Yaylamızın termal tesislerini yeniledik. Hemşin Şelaleleri Tabiat Parkı'mızın alan düzenlemelerini yaptık. Çat Vadisi ve Palovit Şelalesi'nin kanal betonlama ve kaya bariyer yapım işlemlerini tamamladık. Güneysu, İyidere ve merkez ilçelerimizdeki pek çok mahallenin kanalizasyon, yol ve betonlama çalışmalarını bitirdik. Tunca ve Muradiye'de içme suyu isale ve şebeke hattı ile Formulaz Pisti'ni tamamlayarak kullanıma açtık. Hayırlı uğurlu olsun."

- Eğitim projeleri

Erdoğan derslikleri, laboratuvarları, kütüphanesi, akademik ve idari ofisleriyle Sağlık Bilimleri Fakültesini üniversiteye kazandırdıklarını, Rize merkez, Güneysu, Ardeşen ve Derepazarı'nda toplam 6 eğitim yuvasının kapılarını öğrencilere açtıklarını dile getirdi.

Dosma'da 500 kişilik, Çayeli'nde ise 372 kişilik iki adet öğrenci yurdunu hizmete verdiklerini, Ekrem Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi uygulama otelini şehrin hizmetine sunduklarını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezi'ni ve Çayeli Burhan Karal Gençlik Merkezi'ni Rizeli kardeşlerimizle buluşturduk. Bunların özellikle gençlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çayeli ve İkizdere ilçe emniyet müdürlüklerimizi yeni hizmet binalarına taşıdık. Kaptanpaşa Karakol Komutanlığımızın inşasını tamamladık. Pazar ilçemizde Bölge Trafik Denetleme Amirliğimizin ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığımızın Hemşin'de Yaltkaya ve Doğanay köyü camilerimizin onarım ve restorasyon çalışmalarını bitirdik. Güneysu'da da bir camiyi, Ardeşen'de ise Ensar Camisi ve 4-6 yaş Kur'an kursumuzu tamamlayarak hizmete aldık. Rize Millet Bahçesi Camisi'nin ve Ardeşen Kur'an kursumuzun temellerini birazdan birlikte atacağız. Bu projelerimiz de şimdiden şehrimize hayırlı, mübarek olsun."

- "Rize'miz sağlıkta öncü şehirlerden biri olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlığın en önemli meseleleri olduğunu dile getirdi.

Rize'ye sağlık alanında 23 yılda 7 milyar 211 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"911 yatak kapasiteli toplam 31 adet sağlık tesisi ve hizmet binasını Rizeli kardeşlerimizin hizmetine sunduk. 22 milyar yatırım bedeline sahip 1203 yatak kapasiteli 3 sağlık tesisimizin inşaatı devam ediyor. 1053 yataklı Rize Şehir Hastanemizin yüzde 48'i, 100 yataklı Güneşli Devlet Hastanemizin yüzde 92'si, 50 yataklı Çayeli Devlet Hastanemizin de yüzde 40'ı tamamlandı. 2026 sonunda hizmete girecek şehir hastanesi ile Rize'miz sağlıkta öncü şehirlerden biri olacak. Bütün bu yatırımlarda emeği geçen bakanlıklarımıza, belediyelerimize, kurumlarımıza ve hayırseverlerimize canıgönülden teşekkür ediyorum. Rabb'im ömür verdiği, güç kuvvet verdiği müddetçe Rize ve 81 vilayetimiz için, Türkiye ve insanlık için canla başla çalışacağız."

Bir taraftan Türkiye içinde yatırımlarına hızla devam ederken yurt dışında da ve diplomatik atak içinde olduklarını belirten Erdoğan, "Türkiye'nin uluslararası alandaki itibarını ve ağırlığını artırıyoruz. Dünya liderlerinin katıldığı önemli zirvelerde ülkemizi ve milletimizi gururla temsil ediyoruz. Türk milletinin hakkını, hukukunu ve çıkarlarını kararlılıkla savunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Medeni denilen ülkelerin sessiz, tepkisiz kaldığı trajedileri cesaretle insanlığın gündemine taşıdıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'nde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda bunu yaptık. Önceki gün Türk Devletleri Teşkilatı Toplantısı'nda yine bunu yaptık. Gittiğimiz her yerde, bulunduğumuz her toplantıda kimseden çekinmeden ezilenlerin sesi olduk. Ne için biliyor musunuz? Çünkü biz bu toprakların evladıyız. Nasıl Rize hakkın, hak olanın yanındaysa nasıl Rize, vicdanın, hamiyetin, haysiyetli duruşun yanındaysa biz de mazlumların ve mağdurların her zaman yanındayız. Devlet ve hükümet olarak Rize'den aldığımız güçle, sizden aldığımız ilhamla zalimlerin karşısında eğilmeden, bükülmeden dimdik duruyoruz.

Dün Mısır'dan hepimizi, tüm Müslümanları hatta vicdan sahibi tüm insanları sevindiren güzel bir haber aldık. Hamas ile İsrail hükümeti arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlandı. 2 yıl sonra ilk kez Gazze'de yüzler güldü. İnsanlar, korkuyla değil sevinçle sokaklara döküldü. Filistinli kardeşlerimizin mutluluğu bizleri de bahtiyar etmiştir. Gazzeli çocukların yüzlerinde açan tebessümler, bizim de içimizi ısıtmıştır. Hele hele Gazzeli kardeşlerimizin şükür secdesine kapandığını görmek, bizi çok farklı bir duygu dünyasına götürdü. Gazze'nin 2 yıllık zulmün ardından yeniden nefes alacak olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İlk günden itibaren bu sürece en büyük katkıyı veren ülkelerden biriyiz."

- "Barıştan, istikrardan ve bölgemizde huzurun hakim kılınmasından başka bir arzumuz yok"

New York ve Washington temaslarındaki ana gündemin, Gazze'de akan kanı durdurmak olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile çok verimli ve samimi görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı Doha'ya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamas'la kapsamlı görüşmeler yaptık, Katar ve Mısır başta olmak üzere bölgedeki kardeş ülkelerle görüştük yani Gazze'ye huzur, barış ve güvenin bir an evvel gelmesi için bize ne düşüyorsa hamdolsun fazlasıyla yaptık." ifadelerini kullandı.

Tek bir masumun daha ölmemesi için istihbarat, ilgili diplomatlar ve kurumları seferber ettiklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sonuçta anlaşma imzalandı ve Gazze'de kalıcı barışa giden yolun kapıları aralandı. Tüm zorluklara rağmen bunu çok önemli buluyoruz çünkü biz, 'Artık kan akmasın.' diyoruz. Biz, 'Çocuklar açlıktan ölmesin.' diyoruz. Biz, 'Filistinli analar yavrularının beyaz kefenlerine sarılmasın.' diyoruz. Ne yapıyorsak sadece ve sadece bunun için yapıyoruz. Bizim barıştan, istikrardan ve bölgemizde huzurun hakim kılınmasından başka bir arzumuz yok. Bundan sonra önemli olan anlaşmanın harfiyen uygulanmasıdır. Biz, inşallah uygulama sürecinde de elimizi taşın altına koyacağız. Mısır'ın El-Ariş Limanı'nda bekleyen gemilerimizdeki insani yardımları hızla Gazze'ye ulaştıracağız. Havalar soğumadan Gazze halkına ne kadar çok yardım ulaştırabilirsek o kadar güzel bir iş yapmış olacağız.

İsrail'in verdiği sözleri tutmama konusundaki kötü sicilini elbette biliyoruz. Sudan bahanelerle verdikleri sözleri çiğnediler, attıkları imzalara maalesef ihanet ettiler. Bir kez daha aynı yanlış yola girmemeleri noktasında gerekli tedbirlerin alınması için de çaba gösteriyoruz. 2 yıldır süren ağır bombardımanın ardından Gazze'de çok büyük bir yıkım ve enkaz var. Bunların kaldırılması ve Gazze'nin yeniden imarında da bize düşen neyse inşallah yerine getireceğiz. Şunu altını çizerek burada söylemek isterim, tekrar soykırım ortamına dönülmesinin bedeli çok ağır olacaktır. Bölgemiz, özellikle de Gazze, artık kana, katliama gözyaşına doymuştur. Barışa fırsat tanınmalıdır. Sabotajlardan uzak durulmalıdır."

Türkiye'nin mücadele ve müzakere süreçlerinde Gazze halkının her zaman yanında olduğunu ve bundan sonra da tüm imkanlarıyla Filistinlileri desteklemeye devam edeceğini belirten Erdoğan, "2 senedir dişleri ve tırnaklarıyla zulme direnen Gazzeli kardeşlerimi buradan saygıyla selamlıyorum. Gazze direnişinde şehit düşen tüm kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize ise acil şifalar diliyorum." dedi.

- "Bize attığı çamurlar döndü, dolaştı, yine kendisini vurdu"

Ana muhalefetin "vizyonsuzluğuna" bu süreçte bir kez daha üzülerek şahit olduklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "7 Ekim olayından sonra uzun süre Hamas'a 'terör örgütü.' dediler. Filistin direnişine çok çirkin ifadelerle çamur attılar. Selam çaktıkları yerlerden umduklarını bulamayınca bu sefer hemen ağız değiştirdiler. Yurt dışına firar etmiş, yabancı istihbarat örgütlerinin piyonu olmuş tiplerin iftiralarıyla hükümetimizi ve şahsımızı hedef aldılar." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunların yalan olduğunu bilgi ve belgeleriyle ortaya koyduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ama buna rağmen itibar suikastlarını maalesef devam ettirdiler. Amerika seyahatimiz öncesinde ve sonrasında CHP Genel Başkanı'nın söylediği hezeyanları sizler de işittiniz. Uzanamadığı üzüme 'koruk' diyen tilki misali, her gün yeni bir mazeret üreterek ziyareti kötülüyor, manipülasyon yapıyor. Günlerce bizim Amerika'da Gazze'yi konuşmadığımızı söyledi. Gazze'ye ve Filistin davasına sahip çıkmadığımızı iddia etti. Peki sonuçta ne oldu? Bize attığı çamurlar döndü, dolaştı, yine kendisini vurdu. Dünkü anlaşma hakikatin ne olduğunu çok net biçimde gösterdi. Hamas ve Filistinli kardeşlerimiz dahil herkes, Türkiye'nin çabalarını takdir etti, kabul etti, ülkemize teşekkürlerini iletti. Şimdi ben buradan soruyorum, haydi bizi bir tarafa bıraktım, CHP Genel Başkanı'nın, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine bir özür borcu yok mu? Sayın Özel'in, ateşkesin sağlanması için haftalardır gece gündüz çalışan devlet görevlilerimize özür borcu yok mu? Ulu orta savurduğu mesnetsiz iddialarından ötürü milletimize özür borcu yok mu?"

Bunun takdirini milletin en iyi şekilde yapacağına inandığını dile getiren Erdoğan, "Sayın Özel, adının hakkını verip müstakil siyaset yapmak yerine belli siyaset odaklarının güdümünden maalesef çıkamıyor. Zincirlerini kıramadığı için de böyle vahim hatalar yapıyor. Türkiye'nin ana muhalefet partisi liderine yakışmayan bir üslup kullanıyor. Bakın açık söylüyorum, biz rakibimiz de olsa kimsenin böyle bir duruma düşmesini istemeyiz ama yolunu ve yoldaşlarını değiştirmezse daha çok hata yapar, daha çok mahcup olur, kendini daha çok müşkül duruma düşürür. Sayın Özel'e kulağına her fısıldanana itibar etmemesi gerektiğini Rize'den bir kez daha hatırlatıyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işlerinin 86 milyon vatandaşa hizmet etmek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"23 senedir hep bu hassasiyetle çalıştık, çabaladık ve koşturduk. Sizlerin de desteği ve duasıyla Türkiye'yi çok farklı bir lige çıkardık. Şimdi önümüzde Türkiye Yüzyılı hedefi ve bunun önemli bir parçası olan Terörsüz Türkiye süreci var. İnşallah her iki hedefimize de suhuletle ulaşacağız. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun diyorum. Açılışını yaptığımız tüm eser ve yatırımların hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımları Rize'mize kazandıran bakanlıklarımızı, Valilik, İl Özel İdaresi, belediyelerimizi tebrik ediyorum."