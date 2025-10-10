MEB, Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Sınavı Düzenleyecek
Milli Eğitim Bakanlığı, taşra teşkilatında görev yapan personel arasından şube müdürü kadrosuna atama yapmak için yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı görevde yükselme sınavı gerçekleştirecek.
Haber Giriş : 10 Ekim 2025 15:08, Son Güncelleme : 10 Ekim 2025 15:09
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görev yapan personel arasından şube müdürü kadrosuna atama yapmak amacıyla görevde yükselme sınavı düzenleyecek.
Yazılı sınav 7 Şubat 2026'da
Görevde yükselme sınavı iki aşamadan oluşacak. İlk aşama olan yazılı sınav, 7 Şubat 2026 tarihinde yapılacak.
Yazılı sınavın ardından başarılı adaylar, sözlü sınav aşamasına katılacak.