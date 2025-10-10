MEB, Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Sınavı Düzenleyecek

Görevde yükselme sınavı iki aşamadan oluşacak. İlk aşama olan yazılı sınav, 7 Şubat 2026 tarihinde yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görev yapan personel arasından şube müdürü kadrosuna atama yapmak amacıyla görevde yükselme sınavı düzenleyecek.

