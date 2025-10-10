Boşandığı eşini çalıştığı hastanede öldüren sanığa indirimsiz ceza

Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Atilla Ayıntaplı, taraf avukatları ve öldürülen Eser Karaca'nın yakınları hazır bulundu.

Duruşmada son sözü sorulan sanık, ilk ifadesindeki beyanlarını tekrarladığını belirterek "Bana çocuğumu gösterseydi bu durumlar olmazdı" dedi.

Mahkeme heyeti, Atilla Ayıntaplı'ya "boşandığı eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

Sanığa, hastane çalışanı Ç.A'yı "silahla tehdit" suçundan da 2 yıl hapis cezası veren heyet, sanığın cezasında herhangi bir indirim uygulamadı.

Maktul Eser Karaca'nın babası Mustafa Karaca, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, verilen mahkeme kararının diğer dosyalara da emsal olmasını temenni etti.

Müşteki avukatı Muhammed El ise adaletin kısa sürede tecelli ettiğini belirterek sanık hakkında iyi hal indirimi uygulanmadığını ifade etti.

- Olay

22 Mayıs 2025'te Atilla Ayıntaplı, bir hastanede tıbbi sekreter olarak çalışan boşandığı eşi Eser Karaca ile görüşmeye gitmiş ve yaşanan tartışmanın ardından Eser Karaca'yı pompalı tüfekle yaralamıştı. Karaca, aynı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, olay yerinden kaçan Atilla Ayıntaplı polis ekipleri tarafından yakalanmıştı.