Hastane suç duyurusunda bulundu: Test sonuçlarını değiştiren 17 kişi tutuklandı

Nevşehir Devlet Hastanesi tarafından yapılan suç duyurusu üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 ay süren projeli bir soruşturma yürüttü.

Soruşturma kapsamında hastanede hizmet alımı yöntemiyle görev yapan bazı bilgi işlem çalışanlarının, işlem başına 20 ila 30 bin lira arasında rüşvet alarak denetimli serbestlik kapsamında uyuşturucu testi veren şahısların sonuçlarını sistem üzerinden değiştirdikleri, alkollü araç kullanırken yakalanan kişilerin kan testlerindeki alkol oranlarını düşürdükleri ve özel güvenlik görevlisi olabilmek için gerekli olan doktor raporlarındaki uyuşturucu testlerini manipüle ettikleri belirlendi.

Yaklaşık 5 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda Nevşehir merkez başta olmak üzere Ürgüp ve Gülşehir ilçeleri ile Kayseri ilinde 21 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5'i Nevşehir Devlet Hastanesinde bilişim uzmanı olarak çalışan toplam 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.