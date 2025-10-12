Çanakkale açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 ölü

Kocaman'ın cenazesi de dalış ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası teknenin battığı noktada 10 metre derinlikte bulunup sudan çıkarıldı.

Yavaş ve Yaldızlı'nın cenazeleri sahilden alınıp ambulansla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Orhan Yavaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kayıp olduğu bildirilen Salih Kocaman'ın bulunması için Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığına bağlı dalış timi ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Tekne henüz bilinmeyen nedenle Bakla Burnu açıklarında battı.

Salih Kocaman, arkadaşları Ayhan Yavaş, Mustafa Yaldızlı ve Orhan Yavaş ile Güneyli koyundan Saros Körfezi'ne balık avı için tekneyle denize açıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net