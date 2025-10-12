Özdağ ve Dervişoğlu'ndan 'ittifak' mesajları

Milliyetçi Kongre Derneği'nin Ankara'da düzenlediği kongresine katılan Zafer Partisi Genel BaşkanıÜmit Özdağ ile İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nun konuşmalarında ittifak mesajları öne çıktı.

"Seçimler yaklaşırken, Türk milliyetçilerinin iktidarı çok uzak bir proje mi? Hayal mi? Bence değil" diyen Özdağ, 'DAM ittifakı' olarak adlandırdığı partilerden AK Parti ve MHP'nin oylarında trajik düşüş yaşanacağını DEM Parti'ni ise oylarını artıracağını savundu.

"Müsavat Başkan'la birlikte kahve içeriz"

Zafer Partisi lideri, "Haziran 2015'ten çok daha fena olacak. Onlar, iktidardan gideceklerini gördüler de mesele muhalefetin iktidara nasıl geleceğini tespit etmesi. Ben de bu noktada diyorum ki 'Herhalde Devlet Bahçeli ile Abdullah Öcalan'ın birbirlerine övgüler düzerek kol kola girmiş oldukları bir siyasi ortamda, biz de Müsavat Başkan'la birlikte kahve içeriz" ifadelerini kullandı.

"Türk milliyetçilerini birbirleriyle yarıştıramayacaklar"

Özdağ'ın ardından kürsüye çıkan Dervişoğlu ise şunları söyledi:

"Ümit Hoca, konuşmasını bitirirken yine yapacağını yaptı. Biz zaten hiç ayrılmadık. Biriz, beraberiz. Araya görüş farklılıklarından kaynaklı problemler de hiç girmedi. Yoldan, yöntemden kaynaklı birtakım sorunlar yaşadığımız söylenebilir ama bu asla bir daha bir araya gelmeyiz sonucunu doğurmaz. Çünkü bunu söylemek, size haksızlık etmek anlamına gelir. Teşkilat hiyerarşisine dahil olduğum günden itibaren, hep Türk milletinin birliğinin yanında, Türk milliyetçilerinin birlik ve beraberliklerinden bahsettim. Yapay farklılıklara da hiçbir zaman itibar etmedim. Dün hangi noktadaysam, bugün de aynı noktadayım. Türk milliyetçilerini birbirleriyle yarıştıramayacaklar. Türk milliyetçilerinin haşmeti ve azameti altında bugün iş başında bulunanlar, gün gelecek tepetaklak gidecek ve ezilecekler."



