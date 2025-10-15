Kamu-Sen'den Meclis Önünde Eylemi 'Bütçede Memur Yok!'

Türkiye Kamu-Sen, Genel Başkan Önder Kahveci, sendika genel başkanları, şube başkanları ve kamu görevlilerinin katılımıyla TBMM önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. "Ek zam" ve "refah payı" sloganları atılan ve dövizlerin taşındığı eylemde, kamu çalışanları ile emeklilerin talepleri dile getirildi.

"Enflasyon Tırmanışa Geçti, Mutfakta Yangın Büyüyor"

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, yaptığı konuşmada 2026 yılı bütçesinin cuma günü Meclis'te görüşülmeye başlanacağını ancak bu bütçede memur ve emeklinin olmadığını savundu. Kahveci, "Açıklanan son rakamlardan görüyoruz ki enflasyon yeniden tırmanışa geçti, mutfakta yangın büyüyor! Ne var ki, 2026'da memur ve emekliler için öngörülen %11 + %7 maaş artışı, bu yangını söndürmeye değil, körüklemeye yarıyor!" ifadelerini kullandı.

Temmuz ayında yapılan zammın ilk ayda eridiğini belirten Kahveci, Orta Vadeli Program'da 2026 için öngörülen %16 enflasyon ve %3,8 büyüme hedeflerine dikkat çekerek, memura reva görülen artışın adaletsizlik olduğunu söyledi. Kahveci, "Bu bütçede memura refah payı yoksa, adalet yoktur! Kamu çalışanlarına ek zam verilsin, maaşlara refah payı eklensin!" dedi.

Temel Talepler Sıralandı

Genel Başkan Kahveci, konuşmasında sendikanın temel taleplerini şu şekilde sıraladı:

4688 Sayılı Kanun Değiştirilmeli: Mevcut toplu sözleşme düzeninin temelindeki 4688 sayılı Kanun'un kamu çalışanlarının hak arama mücadelesine yanıt veremediğini belirten Kahveci, Hakem Kurulu'nun işlevsel ve çözüm üreten bir yapıya kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

Vergiler %15'e Sabitlenmeli: Gelir vergisi dilimlerinin maaş zamlarının gerisinde kaldığını ve memurların vergi yükünün katlandığını ifade ederek, vergi oranlarının ücretliler için %15'te sabitlenmesini istedi.

Memur Emeklilerine İlave Ek Ödeme: Memur emeklilerinin açlık sınırında yaşadığını belirten Kahveci, ilave ek ödemenin emekli maaşına yansıtılmamasının yarattığı mağduriyete dikkat çekti.

3600 Ek Gösterge Sözü Tutulmalı: Cumhurbaşkanının birinci dereceye gelen tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi yönündeki sözünün tutulması ve teklifin Meclis gündemine taşınması gerektiğini söyledi.

Yardımcı Hizmetliler Kadroya Alınmalı: Yıllardır bekleyen Yardımcı Hizmetler Sınıfı çalışanlarının Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçirilmesinin bir "adalet borcu" olduğunu ve ertelenmemesi gerektiğini belirtti.

Kahveci, konuşmasını, "Bu talepler yerine gelene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Ya hakkımızı alacağız ya da bir adım dahi geri adım atmayacağız. Yaşasın hak mücadelemiz, Yaşasın Türkiye Kamu-Sen!" sözleriyle sonlandırdı.



