Emekli astsubay sırtından vurularak öldürüldü! Katili de astsubay çıktı

Şüpheli C.B. ise suç aletiyle birlikte polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kavga sırasında C.B., yanında bulunan tabancayla G.Y.'yi sırtından vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde G.Y.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

