Adli Olaylar

Hafif ticari araçla çarpışan tur midibüsü devrildi: 13'ü öğrenci 14 kişi yaralandı

Malatya'da lastiği patlayan hafif ticari aracın tur midibüsüne çarptığı kazada 13'ü öğrenci 14 kişi yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2025 21:50, Son Güncelleme : 16 Ekim 2025 22:20
Yazdır
Hafif ticari araçla çarpışan tur midibüsü devrildi: 13'ü öğrenci 14 kişi yaralandı

Kaza, Malatya-Adıyaman karayolu Karapınar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Adıyaman istikametine seyir halinde olan 28 AZ 683 plakalı hafif ticari araç, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden 02 AFS 117 plakalı Mercedes marka Adıyaman Turan Turizm firmasına ait tur midibüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle midibüs devrilerek yan yattı. Kazada 13'ü öğrenci 14 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

