İstanbul'da 19 ve 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve provası kapsamında 19 ile 29 Ekim'de trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ekim 2025 12:46, Son Güncelleme : 17 Ekim 2025 12:47
İstanbul'da 19 ve 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında provanın yapılacağı 19 Ekim Pazar ve törenin gerçekleştirileceği 29 Ekim Çarşamba saat 05.45 itibarıyla program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Edirnekapı ile 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddeleri ile Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak ve Hal Yolu güney istikameti Adnan Menderes Bulvarı girişleri trafiğe kapatılacak.

Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar ile Tatlı Pınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden bulvara katılım da sağlanamayacak.

Kapatılacak yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet ve Fevzipaşa caddeleri ile Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu kullanılabilecek.

