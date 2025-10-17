Lise eğitimi yeniden yapılanıyor: Rapor Erdoğan'a sunuldu
Sağlık çalışanlarının kıyafetleri standartlaşıyor: Hemşireler lacivert, ebeler mürdüm giyecek
Meclisin 2026 yılı bütçe görüşme takvimi belirlendi
Ekonomistler ne bekliyor? TCMB'nin faiz kararı Perşembe günü
TCMB şikayet etti: BKM kart ihaleleri soruşturmasında 7 tutuklama
Trafikteki toplam araç sayısı 191 bin 406 arttı
Borsada 4 ayın en düşük seviyesi görüldü!
Başsavcının ismini kullanarak rüşvet talep eden polisler tutuklandı
AK Parti duyurdu: Yeni ekonomi paketinin ayrıntıları belli oldu
İstanbul'da 19 ve 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak
Konut satışları Eylül'de rekor kırdı: 9 ayda 1,1 milyonu aştı
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu
Burcu Köksal, CHP'ye ateş püskürdü... Gitmiyorum dedi
Okulların 2026 yılı pansiyon ücretleri belli oldu
Bursa'da barajlarda su bitti
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı pazar günü yapılacak
Araç kredilerinde son durum! 350 Bin TL'nin Geri Ödemesi Ne Kadar?
Lisede tuvalette sigara istedi, 'Kullanmıyorum' yanıtını alınca çenesini kırdı
İşe iade davalarında AYM'den kritik karar
Can Holding'e ikinci dalga operasyon: 35 gözaltı kararı
Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren annenin ifadesine ulaşıldı
Meteoroloji'den Bölge Bölge Güncel Hava Durumu
Sağlık Personeli Olmayan Güvenlik Güçlerine Acil Tıbbi Müdahale Yetkisi Verildi
Hakan Tosun'a yönelik saldırıya EGM'den Başmüfettiş görevlendirmesi
Trafik cezalarının artırılmasına ilişkin teklif Genel Kurul'da
Bakan Tunç'tan Romanya'ya FETÖ ve DHKP-C uyarısı: İade talepleri istenen seviyede değil!
2026 Yılı Bütçe Teklifi TBMM'de: Görüşmeler 23 Ekim'de başlıyor
MSB kaynakları yanıtladı: Askeri hastaneler yeniden açılacak mı?
MEB ve Canva'dan protokol: 10 ilde 'tasarım atölyeleri' kurulacak
GSB personeline tek seferde 113 Bin TL maaş promosyonu
EGM'den Banka Promosyonu İhalesi İçin Açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü, on binlerce personelin merakla beklediği banka promosyonu ihalesinin tarihini ve kurallarını açıkladı. 21 Ekim 2025'te yapılacak ihale, şeffaflık ilkesi gereği sosyal medya ve Polis Radyosu'ndan canlı yayınlanacak. EGM, promosyon tutarının tamamının kesintisiz olarak personelin şahsi hesabına yatırılacağını ve kurumsal harcamalar için kullanılmayacağını kesin bir dille duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Ekim 2025 15:14, Son Güncelleme : 17 Ekim 2025 15:17
EGM'den Banka Promosyonu İhalesi İçin Açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 17 Ekim 2025 tarihinde yayımladığı bir basın açıklamasıyla, merkez ve taşra teşkilatında görev yapan tüm personeli ilgilendiren maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyonu ihalesinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Açıklamaya göre, banka promosyon ihalesi 21 Ekim 2025 tarihinde saat 14.30'da, Emniyet Genel Müdürlüğü Şehit Demet Sezen Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

İhale Canlı İzlenebilecek

EGM, sürecin tüm personel ve kamuoyu tarafından net bir şekilde takip edilebilmesi için ihalenin canlı olarak yayınlanacağını belirtti. İhale, Emniyet Teşkilatı'nın resmi sosyal medya hesapları ve Polis Radyosu üzerinden anlık olarak izlenebilecek. Bu adım, sürecin şeffaf bir şekilde yürütüleceğine dair önemli bir güvence olarak değerlendirildi.

Promosyonun Tamamı Doğrudan Personele

Açıklamanın en kritik bölümünü ise promosyon ödemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin madde oluşturdu. Emniyet Genel Müdürlüğü, ihale sonucunda banka tarafından verilecek olan promosyon tutarının tamamının, personelin şahsi hesabına yatırılacağını vurguladı. Açıklamada, "Kurumsal ihtiyaçlar, araç ve benzeri harcamalar için kullanılması kesinlikle söz konusu değildir" ifadesi kullanılarak, paranın başka bir amaçla kullanılmayacağının altı net bir şekilde çizildi. Bu duyuru, promosyon gelirinin tamamının doğrudan personele ulaşmasını bekleyen emniyet mensupları tarafından memnuniyetle karşılandı.

