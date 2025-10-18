Babacan'ın geri dönüşü mü?

AK Parti'nin, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a ekonomi yönetimi için teklif yaptığı iddiası siyaset gündemini hareketlendirdi. Babacan'ın ise yalnızca Hazine ve Maliye Bakanlığı değil, aynı zamanda Adalet Bakanlığı görevini de istediği öne sürüldü. Babacan'ın, "Dönersem bu şekilde dönerim; biri diğerinden azade değil, biri olmadığı için diğerini çözemiyorsunuz zaten" şeklinde bir yaklaşım sergilediği iddia edildi.

Kulislerde Neler Konuşuluyor?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın, 1 Ekim'de düzenlenen TBMM açılış resepsiyonunda muhalefet partilerinin liderleriyle bir araya gelmesi, siyaset kulislerinde yeni tartışmalara yol açtı.

ve bağlamında " " olarak yorumlandı. Meclis'teki çay sohbetine katılan isimlerden biri de Ali Babacan oldu.

Gazeteci Özlem Gürses'in Açıklamaları

Gazeteci Özlem Gürses, siyaset kulislerinde Babacan'la ilgili çok çarpıcı bir iddianın konuşulduğunu belirtti. Sözcü TV'de katıldığı programda, AK Parti'nin Babacan'a ekonomi yönetimini teklif ettiğini öne süren Gürses, şu ifadeleri kullandı:

" Ali Babacan , AK Parti'den ekonomi yönetiminin başına getirilmek için ciddi bir teklif aldı. Babacan, bunu düşünüyor."

" demiş. Döner mi, dönmez mi? Bu onun açısından ayrı bir konu."

Tüm bu gelişmeler, ekonomide yeni bir arayış olduğu izlenimini güçlendiriyor.



