Öğretmene demir sopalı saldırı: Saldırgan tutuklandı, öğretmen görevi bıraktı

Şanlıurfa Haliliye'de sınıf öğretmeni Tuncay Taha Kandemir, 15 Ekim günü kendisini öğrenci velisi olarak tanıtan M.R.U.'nun demir sopalı saldırısına uğrayarak başından yaralandı. Olayın ardından jandarma tarafından yakalanan saldırgan M.R.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşadığı şokun ardından sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yapan öğretmen Kandemir, Uzunköy İlk ve Ortaokulu'ndaki görevinden ayrıldığını duyurdu ve "Ayrılacağımı biliyordum ama bu kadar erken ve acı bir şekilde değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Ekim 2025 13:18, Son Güncelleme : 19 Ekim 2025 13:31
Şanlıurfa'da sınıf öğretmeni Tuncay Taha Kandemir (33), kendisini öğrenci velisi olarak tanıtan M.R.U.'nun demir sopalı saldırısında başından yaralandı. Gözaltına alınan saldırgan tutuklanırken, öğretmen Kandemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla okuldaki görevinden ayrıldığını duyurdu.

Olay, 15 Ekim günü Haliliye ilçesine bağlı Uzunköy Mahallesi'nde meydana geldi. Uzunköy İlk ve Ortaokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Tuncay Taha Kandemir, kendisini öğrenci velisi olarak tanıtan M.R.U.'nun demir sopalı saldırısına uğradı. Kandemir, diğer öğrencilerinin gözleri önünde başından yaralandı. Meslektaşlarının ihbarı üzerine okula jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kandemir, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Okula gelen şüpheli güvenlik kamerasına yansırken, jandarma ekipleri saldırgan M.R.U.'yu kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öğretmen Tuncay Taha Kandemir, yaşadığı olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla okuldan ayrıldığını duyurdu. Kandemir paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İlk olarak atama sürecinde adını duyduğum bu okulu aramakla başladı her şey. O kadar samimi konuşuldu ki benimle, kayıtsız kalamadım. Derece yaptığım bir dönemde en üst sıraya yazarak çocuklarıma kavuştum. Senelerdir bu okuldaki çocuklarıma, ülkeme hizmet ettim. Hiçbir zaman velilerimi ya da öğrencilerimi küçümsemedim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Beraber üşüdük, beraber hastalandık ama en güzel anlarda da beraber mutlu olduk. Yaşadığım bu tatsız olayda hiç kimseye, hiçbir öğrencime kızgın ya da kırgın değilim. Buradan gitmem için bir sebep yok derdim hep, çünkü seviyordum. Bir gün ayrılacağımı biliyordum ama bu kadar erken ve acı bir şekilde değil. Bana kattığınız her deneyim için minnettarım."

SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Olayın ardından Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü de yazılı açıklama yaptı. Adli ve idari sürecin yakından takip edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Haliliye ilçemize bağlı Uzunköy İlkokulu'nda görevli bir öğretmenimize yönelik olarak 15.10.2025 tarihinde kendisini gerçeğe aykırı olarak öğrencisinin velisi olarak tanıtan bir kişi tarafından gerçekleştirilen fiili saldırı üzerine olayın hemen sonrasında şüpheli kişi jandarmamız tarafından yakalanarak gözaltına alınmış ve adli makamlarca tutuklanmıştır. Öğretmenimize yapılan asla kabul edilemez nitelikteki bu saldırıyı şiddetle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Meydana gelen olayla ilgili adli ve idari süreç İl Müdürlüğümüz tarafından yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

