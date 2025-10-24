Dolar haftayı düşüşle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 41,9830 41,9840 41,9660 41,9670 Avro 48,8980 48,8990 48,8220 48,8230 Sterlin 56,1000 56,1100 56,0070 56,0170 İsviçre frangı 52,8920 52,9020 52,8100 52,8200 ANKARA ABD Doları 41,9530 42,0330 41,9360 42,0160 Avro 48,8580 48,9380 48,7820 48,8620 Sterlin 56,0400 56,2500 55,9470 56,1570