Dolar haftayı düşüşle kapattı
Güne düşüşle başlayan dolar, haftayı 41,96 TL'ye gerileyerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ekim 2025 17:17, Son Güncelleme : 24 Ekim 2025 17:17
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|41,9830
|41,9840
|41,9660
|41,9670
|Avro
|48,8980
|48,8990
|48,8220
|48,8230
|Sterlin
|56,1000
|56,1100
|56,0070
|56,0170
|İsviçre frangı
|52,8920
|52,9020
|52,8100
|52,8200
|ANKARA
|ABD Doları
|41,9530
|42,0330
|41,9360
|42,0160
|Avro
|48,8580
|48,9380
|48,7820
|48,8620
|Sterlin
|56,0400
|56,2500
|55,9470
|56,1570