Beraat kararını duyan Yasemin Minguzzi sinir krizi geçirdi

Kadıköy'de 24 Ocak 2025 tarihinde 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin pazarda bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklu sanıklar B.B. ve U.B.'nin 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar, sanıklara yardım eden M.A.D. ve A.Ö.'nün ise 20 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

2 SANIĞA 24 YIL, 2 SANIĞA BERAAT!

Kartal Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 4 tutuklu sanık Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, Minguzzi ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine, yasal şartlar oluşmadığından en üst hadden 24 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Pişmanlık görülmediğinden cezada indirim uygulamayan mahkeme, diğer 2 sanığın ise beraatine hükmetti.

ANNE MİNGUZZİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kararın açıklanmasının ardından anne Yasemin Minguzzi fenalık geçirdi. Tahliyelere tepki gösteren anne Minguzzi, "Artık sadece ilahi adalete güveniyorum" dedi. Gitmek istediğini söyleyen anne, adliyeden çıkarılırken baygınlık geçirdi.

Ailenin avukatı Ersan Barkın ise şunları söyledi: "4 sanığın Ahmet'in çevresini nasıl kuşattığını kanıtlarla ortaya koyduk. Bunlara rağmen 2 sanık hakkında 24 yıl hapis cezası verildi. Haksız tahrik uygulanmadı. Fakat eylemin içinde olan 2 sanık hakkında delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verildi. Tahliyeye hükmedildi. Olayın her anlarında vardı bu 2 sanık! Adliye içinde koridorları kapatılacak şekilde güvenlik önlemleri alındı. Bu önlemler karar nedeniyle mahkemeyi korumak adına alınmış önlemlerdi bana kalırsa. Bu kararlar kabul edilebilir değildir. Bunlara karşı hukuki haklarımızı kullanacağız." dedi.