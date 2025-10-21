Beraat kararını duyan Yasemin Minguzzi sinir krizi geçirdi

Kreşte 3 yaşındaki çocuğu ısırdığı iddiasıyla çocuk bakıcısı tutuklandı
Kreşte 3 yaşındaki çocuğu ısırdığı iddiasıyla çocuk bakıcısı tutuklandı
'Kardeşim' dediği arkadaşına güvendi: 54 ayrı soruşturma açıldı
'Kardeşim' dediği arkadaşına güvendi: 54 ayrı soruşturma açıldı
İşçi, işveren ve hükümet 'asgari ücret' gündemiyle toplandı
İşçi, işveren ve hükümet 'asgari ücret' gündemiyle toplandı
EGM promosyon ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
EGM promosyon ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
Merkezi sınırlama geliyor: Okul kayıtlarında yeni dönem
Merkezi sınırlama geliyor: Okul kayıtlarında yeni dönem
Kreş skandalı: 15 çocuğa şiddet, ses cihazıyla ortaya çıktı
Kreş skandalı: 15 çocuğa şiddet, ses cihazıyla ortaya çıktı
'Kim kısa sürede mezun olmak istemez ki?'
'Kim kısa sürede mezun olmak istemez ki?'
Bakan Duyurdu! Antalya'ya yeni kule yapılacak
Bakan Duyurdu! Antalya'ya yeni kule yapılacak
Bahçeli: KKTC Türkiye'ye katılmalıdır
Bahçeli: KKTC Türkiye'ye katılmalıdır
Bakan Yumaklı: 1 yılda 550 milyon fidan toprakla buluşacak
Bakan Yumaklı: 1 yılda 550 milyon fidan toprakla buluşacak
Sağlık çalışanlarından promosyon için imza kampanyası!
Sağlık çalışanlarından promosyon için imza kampanyası!
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı
3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
Polis cenazesi sırasında konvoya saldırı: 4 yaralı
Polis cenazesi sırasında konvoya saldırı: 4 yaralı
50 ilde FETÖ'ye yapılan operasyonlarda 286 kişi yakalandı
50 ilde FETÖ'ye yapılan operasyonlarda 286 kişi yakalandı
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
5G öncesi fiyat freni! Tavan tarifelerle vatandaş korunacak
5G öncesi fiyat freni! Tavan tarifelerle vatandaş korunacak
Kiralık konut için yasal altyapı hazırlanıyor
Kiralık konut için yasal altyapı hazırlanıyor
Satın alma, kirala! 'Paylaşım ekonomisi' pazarı
Satın alma, kirala! 'Paylaşım ekonomisi' pazarı
Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı
Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı
CHP'li 2 milletvekili hakkında fezleke hazırlandı
CHP'li 2 milletvekili hakkında fezleke hazırlandı
Can Holding'e yönelik ikinci dalga operasyon: 11 tutuklama
Can Holding'e yönelik ikinci dalga operasyon: 11 tutuklama
Yeni haftada Meclis gündemi yoğun
Yeni haftada Meclis gündemi yoğun
Bakan Kurum 'çok yakında' diyerek paylaştı: 500 bin yeni anahtar yolda
Bakan Kurum 'çok yakında' diyerek paylaştı: 500 bin yeni anahtar yolda
Suriyelilerin dönmesi çare olmadı: Boş ev sayısı arttı, kiralar zamlandı
Suriyelilerin dönmesi çare olmadı: Boş ev sayısı arttı, kiralar zamlandı
Kira yükü ağırlaştı: Bankalar taşınma kredisi vermeye başladı
Kira yükü ağırlaştı: Bankalar taşınma kredisi vermeye başladı
İhsan Aktaş soruşturmasında belediye başkanlarına istenen cezalar
İhsan Aktaş soruşturmasında belediye başkanlarına istenen cezalar
HSK 2025 mazeret kararnamesini duyurdu: Son başvuru tarihi 24 Ekim
HSK 2025 mazeret kararnamesini duyurdu: Son başvuru tarihi 24 Ekim
Torba kanuna eklendi: GSS borçlarına yeni tahsilat düzenlemesi
Torba kanuna eklendi: GSS borçlarına yeni tahsilat düzenlemesi
Borsa günü yüzde 2,70 değer kazancıyla tamamladı
Borsa günü yüzde 2,70 değer kazancıyla tamamladı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Beraat kararını duyan Yasemin Minguzzi sinir krizi geçirdi

Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 sanığa 24 yıl ceza verilirken diğer 2 sanık ise tahliye edildi. Anne Yasemin Minguzzi sinir krizi geçirerek "Artık sadece ilahi adalete güveniyorum" dedi. Ailenin avukatı Ersan Barkın ise karara tepki gösterdi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 21 Ekim 2025 14:35, Son Güncelleme : 21 Ekim 2025 14:45
Yazdır

Kadıköy'de 24 Ocak 2025 tarihinde 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin pazarda bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklu sanıklar B.B. ve U.B.'nin 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar, sanıklara yardım eden M.A.D. ve A.Ö.'nün ise 20 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

2 SANIĞA 24 YIL, 2 SANIĞA BERAAT!

Kartal Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 4 tutuklu sanık Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, Minguzzi ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine, yasal şartlar oluşmadığından en üst hadden 24 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Pişmanlık görülmediğinden cezada indirim uygulamayan mahkeme, diğer 2 sanığın ise beraatine hükmetti.

ANNE MİNGUZZİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kararın açıklanmasının ardından anne Yasemin Minguzzi fenalık geçirdi. Tahliyelere tepki gösteren anne Minguzzi, "Artık sadece ilahi adalete güveniyorum" dedi. Gitmek istediğini söyleyen anne, adliyeden çıkarılırken baygınlık geçirdi.

Ailenin avukatı Ersan Barkın ise şunları söyledi: "4 sanığın Ahmet'in çevresini nasıl kuşattığını kanıtlarla ortaya koyduk. Bunlara rağmen 2 sanık hakkında 24 yıl hapis cezası verildi. Haksız tahrik uygulanmadı. Fakat eylemin içinde olan 2 sanık hakkında delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verildi. Tahliyeye hükmedildi. Olayın her anlarında vardı bu 2 sanık! Adliye içinde koridorları kapatılacak şekilde güvenlik önlemleri alındı. Bu önlemler karar nedeniyle mahkemeyi korumak adına alınmış önlemlerdi bana kalırsa. Bu kararlar kabul edilebilir değildir. Bunlara karşı hukuki haklarımızı kullanacağız." dedi.

Minguzzi cinayeti davasında karar açıklandı

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber