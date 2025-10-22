Arslan'dan emekli maaşlarına tepki: Bir sene fazla çalışıyorsun, maaşın düşüyor!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Önerge kabul edildi: Genel Kurul çalışmalarına 1 hafta ara verecek
Araç kamerası almayanlar dikkat! Zorunlu olmasına 2 ay kaldı
EGM açıkladı: Polislerin alacağı promosyon tutarı belli oldu
Genel Kurulda Sayıştay'a 5 yeni üye seçildi
ÖSYM'den '6 adayın YKS tercihlerinin değiştirildiği' iddialarına açıklama
Prof. Özvar: Lisans eğitimi 3 yılda bitecek, yaz okulları kalkmalı
Reuters anketi: Türkiye'de enflasyon hükümet tahminlerini aşacak!
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelede kiraların düşmesi öncelikli
5 fay hattı araştırması tamamlandı: İşte en riskli ilçeler
Hekimlikten men edilen doktorun ameliyat ettiği kadın öldü
Danıştay'dan EYT kararı: Resen emekliye ayırmak hukuka aykırı
Uzmanı uyardı: Ülke genelinde şiddetli yağışlar görülebilir
2025-İSG Sınavı Başvuruları Başladı
'Yüzyılın Konut Projesi' başlıyor
Piyasalarda gözler TCMB'nin faiz kararında
Mendil kapmaca oyunu kanlı bitti: 16 yaşındaki öğrenciye bıçaklı saldırı
2025 Ekim İkinci El Otomatik Araç Fiyatları ve Listesi
400 bin dolarlık düğün masrafları iddianamede yer aldı
Ek kontenjanla yerleşen öğrencilerin yurt başvuru sonuçları açıklandı
'Önemli bir risk' Muğla depremi sonrası kritik uyarı
Uzayan Davaları 'Etkinlik Büroları' Özel Olarak Takip Edecek
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
81 ilde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına büyük operasyon
Türkiye Genelinde Yağışlar Başlıyor: Hangi İllerde Hava Nasıl Olacak?
Pompaya Yansıdı: Motorine İndirim Geldi
Hal Kanunu çıkacak, gıda ucuzlayacak
Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor
Bakan Memişoğlu paylaştı: Organ bağışı artık bir tık uzakta!
Araç kamerası almayanlar dikkat! Zorunlu olmasına 2 ay kaldı

Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre bazı araçlarda bulunması zorunlu olan araç kamerası için süre daralıyor. Aksi halde ceza kesilecek ve araçlar muayeneden geçemeyecek.

Kaynak : NTV
22 Ekim 2025
Karayolları Trafik Yönetmeliğinde, ticari olarak yolcu taşımacılığında kullanılan M2 ve M3 sınıfı taşıtlar, belediyelere ait veya belediyeler tarafından yetkilendirilen toplu taşıma taşıtları ile taksi ve dolmuşlara kamera sistemi ile görüntü kayıt cihazı bulundurma zorunluluğu getirildi.

19 Ağustos 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle toplu taşıma araçları takip ve kamera sistemi ile görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu teçhizatı bulundurma şartı 2025 ile 2023 arasındaki modeller için 01.01.2026, 2022 ile 2018 arasındaki modeller için 01.01.2027, 2017 ve öncesi modeller için 01.01.2028 ilk muayene tarihine kadar aranmayacak.

YAKLAŞIK 2 AY KALDI

Taksi, minibüs, otobüs, servis aracı gibi yolcu taşımacılığında kullanılan araçlarda kamera zorunluluğu yılbaşından itibaren başlamış olacak.

Yukarıda belirtilen tarihlere kadar araç kamerası takılması zorunlu olacak. Aksi halde araçlar muayeneden geçemeyecek.

FİYATLARI NE KADAR?

Yaklaşık olarak 2 bin lira seviyelerinden başlayıp kalite ve özelliklerine göre fiyatları artıyor.

Bu Habere Tepkiniz

