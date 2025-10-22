Sahip çıktığı kedileri leğende yıkayan imam hayvan sevgisiyle örnek oluyor

2025 Ekim İkinci El Otomatik Araç Fiyatları ve Listesi
2025 Ekim İkinci El Otomatik Araç Fiyatları ve Listesi
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
400 bin dolarlık düğün masrafları iddianamede yer aldı
400 bin dolarlık düğün masrafları iddianamede yer aldı
Ek kontenjanla yerleşen öğrencilerin yurt başvuru sonuçları açıklandı
Ek kontenjanla yerleşen öğrencilerin yurt başvuru sonuçları açıklandı
'Önemli bir risk' Muğla depremi sonrası kritik uyarı
'Önemli bir risk' Muğla depremi sonrası kritik uyarı
Uzayan Davaları 'Etkinlik Büroları' Özel Olarak Takip Edecek
Uzayan Davaları 'Etkinlik Büroları' Özel Olarak Takip Edecek
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
81 ilde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına büyük operasyon
81 ilde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına büyük operasyon
Türkiye Genelinde Yağışlar Başlıyor: Hangi İllerde Hava Nasıl Olacak?
Türkiye Genelinde Yağışlar Başlıyor: Hangi İllerde Hava Nasıl Olacak?
Pompaya Yansıdı: Motorine İndirim Geldi
Pompaya Yansıdı: Motorine İndirim Geldi
Hal Kanunu çıkacak, gıda ucuzlayacak
Hal Kanunu çıkacak, gıda ucuzlayacak
Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor
Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor
Muğla açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem
Muğla açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem
Bakan Memişoğlu paylaştı: Organ bağışı artık bir tık uzakta!
Bakan Memişoğlu paylaştı: Organ bağışı artık bir tık uzakta!
Bakan Tekin: Yeni müfredatla içerikleri yüzde 35 hafiflettik
Bakan Tekin: Yeni müfredatla içerikleri yüzde 35 hafiflettik
TRT personelinin maaş promosyonu netleşti
TRT personelinin maaş promosyonu netleşti
200'ün üzerinde İBB çalışanı ifade vermeye çağrıldı
200'ün üzerinde İBB çalışanı ifade vermeye çağrıldı
Denizli Kültür ve Turizm İl Müdürü görevden alındı
Denizli Kültür ve Turizm İl Müdürü görevden alındı
Konut fiyatları enflasyon karşısında 20 aydır eriyor!
Konut fiyatları enflasyon karşısında 20 aydır eriyor!
'Asgari ücrette komisyonun yapısı değişmezse sonuç da değişmez'
'Asgari ücrette komisyonun yapısı değişmezse sonuç da değişmez'
Aziz İhsan Aktaş soruşturması iki ile daha genişledi
Aziz İhsan Aktaş soruşturması iki ile daha genişledi
Bakan Tekin: Önümüzdeki yılda 'kısalttık' diyeceğimiz bir tablo yok
Bakan Tekin: Önümüzdeki yılda 'kısalttık' diyeceğimiz bir tablo yok
Bakan Yerlikaya: Caydırıcılığın düşmanı aftır, cezalarda af olmayacak!
Bakan Yerlikaya: Caydırıcılığın düşmanı aftır, cezalarda af olmayacak!
İkinci el otomobilde fiyatlar düşüyor, talep artıyor
İkinci el otomobilde fiyatlar düşüyor, talep artıyor
Kreşte 3 yaşındaki çocuğu ısırdığı iddiasıyla çocuk bakıcısı tutuklandı
Kreşte 3 yaşındaki çocuğu ısırdığı iddiasıyla çocuk bakıcısı tutuklandı
'Kardeşim' dediği arkadaşına güvendi: 54 ayrı soruşturma açıldı
'Kardeşim' dediği arkadaşına güvendi: 54 ayrı soruşturma açıldı
İşçi, işveren ve hükümet 'asgari ücret' gündemiyle toplandı
İşçi, işveren ve hükümet 'asgari ücret' gündemiyle toplandı
EGM promosyon ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
EGM promosyon ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
Merkezi sınırlama geliyor: Okul kayıtlarında yeni dönem
Merkezi sınırlama geliyor: Okul kayıtlarında yeni dönem
Kreş skandalı: 15 çocuğa şiddet, ses cihazıyla ortaya çıktı
Kreş skandalı: 15 çocuğa şiddet, ses cihazıyla ortaya çıktı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Sahip çıktığı kedileri leğende yıkayan imam hayvan sevgisiyle örnek oluyor

Erzurum'da cami bahçesinde sahip çıktığı kedileri leğende bebek gibi yıkayan imam, hayvan sevgisiyle örnek oluyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ekim 2025 10:40, Son Güncelleme : 22 Ekim 2025 10:41
Yazdır
Sahip çıktığı kedileri leğende yıkayan imam hayvan sevgisiyle örnek oluyor

Hınıs ilçesindeki Astsubay Ömer Halisdemir Cami imamı Yunus Çaykara, kedilere gösterdiği şefkatle takdir topluyor.

Cami çevresinde bulunan yaklaşık 10 kediye sahip çıkan imam Çaykara, cami cemaatiyle minik patilerin günlük tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Mamayla düzenli beslediği kedileri leğende bebek gibi yıkayıp cami içerisine de alan Çaykara, hayvan sevgisini cami cemaatine aşılıyor.

- "Hastalık olduğunda tedavilerini yaptırıyoruz"

Yunus Çaykara, AA muhabirine, camide, vaazlarda sık sık merhametten ve hoşgörüden bahsettiklerini söyledi.

Merhametin sadece insanlara değil, hayvanlara karşı da gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Çaykara, şöyle konuştu:

"Hem bir farkındalık oluşsun hem insanlarımız bilinçlensin diye camimizde 10 civarında kedinin bakımını üstlendik. Onların günlük mama ve su ihtiyaçları ile tedavilerini yerine getiriyoruz. Herhangi bir hastalık olduğu zaman ne lazımsa onun tedavisini veteriner hekim desteğiyle yerine getiriyoruz. Kedilerin bakımını cami cemaatimizle yapıyoruz."

Çaykara, ilçede kışın zorlu geçtiğine işaret ederek, "Coğrafyamız soğuk bir coğrafya. Kışın eksi 30'ları dahi görebiliyoruz. Bu nedenle kışın hayvanlar üşümesin, sıkıntı yaşamasın diye camimizin altında bir yer var. Isıtmalarını da açarak hayvanların burada barınmalarını sağlıyoruz." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber