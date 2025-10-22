Yangın çıkan çatı katındaki dairede kadın cesedi bulundu

Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi Dr. Abdullah Salim Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın çatı kadında dün belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekipler, içeri girip kontrol ettiklerinde kadın cesediyle karşılaştı. Yapılan araştırmada kimliği belirlenemeyen kadının, apartman sakini olmadığı tespit edildi. Kadının cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis, ekipleri kimlik tespiti için çalışma başlatırken, kadının ölüm nedeni de yapılacak otopsinin ardından belli olacak.