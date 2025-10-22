EGM açıkladı: Polislerin alacağı promosyon tutarı belli oldu
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Genel Kurul'da Sayıştay üyeliği seçimi var: CHP seçime katılmıyor!
ÖSYM'den '6 adayın YKS tercihlerinin değiştirildiği' iddialarına açıklama
Prof. Özvar: Lisans eğitimi 3 yılda bitecek, yaz okulları kalkmalı
Reuters anketi: Türkiye'de enflasyon hükümet tahminlerini aşacak!
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelede kiraların düşmesi öncelikli
5 fay hattı araştırması tamamlandı: İşte en riskli ilçeler
Hekimlikten men edilen doktorun ameliyat ettiği kadın öldü
Danıştay'dan EYT kararı: Resen emekliye ayırmak hukuka aykırı
Uzmanı uyardı: Ülke genelinde şiddetli yağışlar görülebilir
2025-İSG Sınavı Başvuruları Başladı
'Yüzyılın Konut Projesi' başlıyor
Piyasalarda gözler TCMB'nin faiz kararında
Mendil kapmaca oyunu kanlı bitti: 16 yaşındaki öğrenciye bıçaklı saldırı
2025 Ekim İkinci El Otomatik Araç Fiyatları ve Listesi
400 bin dolarlık düğün masrafları iddianamede yer aldı
Ek kontenjanla yerleşen öğrencilerin yurt başvuru sonuçları açıklandı
'Önemli bir risk' Muğla depremi sonrası kritik uyarı
Uzayan Davaları 'Etkinlik Büroları' Özel Olarak Takip Edecek
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
81 ilde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına büyük operasyon
Türkiye Genelinde Yağışlar Başlıyor: Hangi İllerde Hava Nasıl Olacak?
Pompaya Yansıdı: Motorine İndirim Geldi
Hal Kanunu çıkacak, gıda ucuzlayacak
Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor
Bakan Memişoğlu paylaştı: Organ bağışı artık bir tık uzakta!
Bakan Tekin: Yeni müfredatla içerikleri yüzde 35 hafiflettik
TRT personelinin maaş promosyonu netleşti
200'ün üzerinde İBB çalışanı ifade vermeye çağrıldı
Aydınlatma direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

Aksaray'da kontrolden çıkan otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı.

22 Ekim 2025 19:29
Kaza, Organize Sanayi Bölgesi 15 Temmuz Şehitler Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Adana yolu istikametine seyreden Mustafa Demirtaş (79) idaresindeki 68 EP 991 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza mahalline intikal eden organize sanayisi itfaiye müdürlüğü ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarttı. Ağır yaralanan sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan eşi Nazile D. (81) ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Mustafa Demirtaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eşi Nazile D.'nin hayati tehlikesi sürüyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

