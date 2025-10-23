Okullar ne zaman ara tatile girecek?
Yoğun geçen eğitim-öğretim döneminin ilk molası için öğrenciler gün sayılıyor. Kasım ara tatilinin tam olarak hangi tarihte başlayacağı en çok merak edilen konular arasında... Milli Eğitim Bakanlığının geçtiği 2025-2206 eğitim-öğretim yılı takvimine göre kasım ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında uygulanacak.
İlk ara tatili ne zaman?
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi:
Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025
Birinci dönemin sona ermesi: 16 Ocak 2026 Cuma
Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026
İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi
İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026
Eğitim öğretim yılı sona erme tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma
