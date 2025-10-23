Görevden alınan İl Kültür ve Turizm Müdüründen imalı veda
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde 6 puana yükseldi

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Stuttgart 1-0 yenerek puanını 6'ya yükseltti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Ekim 2025 21:58, Son Güncelleme : 23 Ekim 2025 22:00
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde 6 puana yükseldi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Stuttgart'ı mağlup etti ve 3. maçında 2. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren gol 34. dakikada Kerem Aktürkoğlu'dan geldi.

Bu sezon organizasyonun ilk maçında Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, 2. haftada Fransa'nın Nice takımını 2-1 yendi.

Tedesco'nun öğrencileri 6 Kasım'da Çekya'da Viktoria Plzen'e konuk olacak.

Öte yandan Fenerbahçe, 6. kez kalesini gole kapattı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 4, Avrupa kupalarında 2 kez gol yemedi.

Hakem Kehlet, 3 kez penaltı düdüğü çaldı

Danimarkalı hakem, karşılaşmada 3 kez penaltı noktasını gösterdi. İlk olarak 30. dakikada Milan Skriniar'ın köşe vuruşu sonrası ceza sahasında düşürülmesine Kehlet, ev sahibi lehine penaltı çaldı. 60. dakikada Nene ile gelişen atakta hakem Kehlet, Fenerbahçe için 2. kez penaltı verdi. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonda ofsayt olması sebebiyle iptal etti. Bu kez 66. dakikada Stuttgart atağında Stiller yerde kalırken, hakem bir kez daha beyaz noktaya gitti. VAR'ın izleme tavsiyesi üzerine kenara gelen Kehlet, müdahale olmaması sebebiyle sahaya döndü ve penaltıyı iptal etti.

