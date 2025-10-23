Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda

Kabul edilen maddelere göre, Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Buna göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen ve "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" kabul edilen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde faaliyet gösteren seyahat acentelerinden bu yıl Seyahat Acentaları Birliği yıllık aidatı alınmayacak. Bunların önceki dönemlere ait yıllık aidat borçları herhangi bir işleme gerek kalmaksızın silinmiş sayılacak.

Genel asayişin sağlanması amacıyla Kimlik Bildirme Kanunu'nda düzenleme yapılıyor. Buna göre de marina, liman ve kıyı tesislerinin işletenlerine ve gemi/deniz turizmi aracı kiralayanlara "kimlik bildirme" yükümlülüğü getirilecek.

İşletmeciler, marinalar, liman ve kıyı tesisi ile gemi veya deniz turizmi araçlarında kalanların da kimlik bilgileri ile giriş ve ayrılış kayıtlarını tutmak zorunda olacak.

- "Allah'a büyük milletimizin Meclisini bu iradeyi ortaya koyarken yönetme şansını bana verdiği için şükrediyorum"

Genel Kurulda kanun teklifinin ilk üç maddesinin kabul edilmesinin ardından Meclis Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi.

Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Türkiye ile Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecileri İçin Yardım ve Bayındırlık Ajansı Arasında Ankara'da UNRWA Ofisinin Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Kanun teklifinin görüşmeleri sırasında Meclis Başkanvekili Celal Adan, Meclis'te gurubu bulunan siyasi partilerin Grup başkanvekillerine ve milletvekillerine yerlerinden söz verdi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, "Ajansın Kafkasya ve Orta Doğu ülkeleriyle koordinasyonunu güçlendirmek gayesiyle burada bunun açılmasını doğru buluyoruz." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, düzenlemeye "evet" dediklerini ve arkasında olduklarını kaydederek, "İnsanlık namına Filistin için hangi adımlar atılması gerekiyorsa bu adımların arkasındayız." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, UNRWA'nın Ankara'da kurulacak ofisini Filistin halkına destek açısından faydalı olacağı için uygun bulduklarını ve desteklerini belirtti.

Kılıç, "Ateşkese uyulmasını, Filistin halkının temel ihtiyaçlarının bir an önce karşılanmasını, soykırım davasının süratle sonuçlanmasını, faillerinin insanlık önünde hesap vermelerini tekraren ifade ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

DEM Parti Grubu adına söz alan Mardin Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salihe Aydeniz, "DEM Parti olarak bugün burada atılan adımı tarihi bir sorumluluk olarak görüyoruz ve tabii ki bu anlaşmayı desteklediğimizi belirtiyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da partisinin düzenlemeyi desteklediğini ve onayladığını dile getirerek, "Biz, kendi adımıza düşen tüm desteği vermeye hazırız. Filistin hem bizim hem Türkiye Cumhuriyeti'nin en temel meselesidir." şeklinde konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, bugün bir kez daha Filistin davasının Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak davası olduğunun görüldüğünü vurguladı.

Gül, "Bugün bütün dünya şunu bilsin ki Filistin davası gibi nerede bir zulme uğrayan varsa, Türkiye Cumhuriyeti, 7'den 70'ine kadar hangi siyasi parti olursa olsun, bütün millet olarak Filistin davasının, haklı mücadelesinin yanındayız. Bugün bu tablo da bunun bir işaretidir. Ben milletimiz adına da bu tablo için teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Meclis Başkanvekili Celal Adan ise TBMM'nin dünyanın en haklı davasında gösterdiği iradeyi kutladığını ifade ederek, "Cenabıallah'a, büyük milletimizin Meclisini, bu iradeyi ortaya koyarken yönetme şansını bana verdiği için şükrediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Türkiye ile Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecileri İçin Yardım ve Bayındırlık Ajansı Arasında Ankara'da UNRWA Ofisinin Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin oylamasına geçildi.

Genel Kurulda teklifin oylamasına 284 milletvekili katılırken, tümü "kabul" oyu kullandı.

Teklifin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Adan, birleşimi, 4 Kasım Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.