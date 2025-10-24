NBA yıldızları ve mafya üyeleri yasa dışı kumar operasyonunda gözaltında

Operasyonda Miami Heat oyuncusu Terry Rozier ve Portland Trail Blazers başantrenörü Chauncey Billups da yer aldı. Savcılara göre, Rozier yasa dışı bahis şebekesine, Billups ise mafya destekli poker dolandırıcılığına karıştı.

Rozier, NBA'de sakatlık numarası yaparak bahis oranlarını manipüle etmekle suçlanıyor. Savcılar, 2023 Şubat ile 2024 Mart arasındaki yedi NBA maçında bahis manipülasyonu yapıldığını, Rozier'in ise Charlotte Hornets formasıyla oynadığı bir maçta bilerek erken oyundan çıktığını iddia etti.

Rozier'in bu planı önceden arkadaşına haber verdiği ve o kişinin de "alt performans" üzerine 200 bin doların üzerinde bahis oynadığı belirtildi. Rozier o maçta sadece 9 dakika sahada kalmış ve 5 sayı atmıştı.

Oyuncunun avukatı James Trusty, müvekkilinin suçsuz olduğunu savundu ve "Terry kumarbaz değil, ama bu davayla mücadele etmekten çekinmiyor. Gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyoruz." dedi.

Mafya bağlantılı poker dolandırıcılığı

İkinci iddianame, mafya üyeleriyle bağlantılı hileli poker oyunlarına ilişkin. Bu davada 31 kişi suçlandı; bunlar arasında Billups ve eski NBA oyuncusu Damon Jones da bulunuyor.

Savcılar, sanıkların Bonanno, Genovese ve Gambino suç aileleriyle bağlantılı olduğunu, kurbanları ünlü sporcularla birlikte oynamaya davet ederek yasadışı poker masalarına oturttuklarını belirtti. Oyunlarda, önceden işaretlenmiş kartları okuyabilen özel kontakt lensler, gözlükler ve X-ray masalar kullanıldığı tespit edildi.

New York Doğu Bölgesi Başsavcısı Joseph Nocella Jr., "Kurbanların çoğu, masadaki herkesin dolandırıcılığın bir parçası olduğunu bilmiyordu. Oyunları kaybedenler tehdit edilerek paraları alındı" dedi.

Bu dolandırıcılıktan 7 milyon dolar elde edildiği, tek bir kurbanın ise 1,8 milyon dolar kaybettiği açıklandı.

FBI: Buzdağının sadece görünen kısmı

FBI Direktörü Kash Patel, operasyonun 11 eyalette eş zamanlı yürütüldüğünü belirterek, "Bu, son yılların en kapsamlı kumar ve dolandırıcılık operasyonlarından biri," ifadesini kullandı.

New York Polis Komiseri Jessica Tisch ise "NBA sezonu başlarken bazı kariyerler çoktan bitmiş durumda. Sakatlık nedeniyle değil, dürüstlük nedeniyle" dedi.

FBI yetkilileri, soruşturmanın devam ettiğini ve mafya bağlantılı yasa dışı kumar ağlarının "toplumlarda yıkıcı etkisini" sona erdirmek için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

KAYNAK: BBC