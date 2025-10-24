Yönerge yayımlandı: MEB'de Yapay Zeka Etik Kurulu kurulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ateşkese uymuyor
Motorin İndirimi Kısa Sürdü: Yeni Zam Yolda
Bazı cep telefonu fiyatlarına indirim yolda
Yeni Şafak'tan Savcılara verilen 'süper yetki'ye tepki
Akran zorbalığı kameralarda: Okul Yakınında kız öğrencilerin kavgası
Valilik ve Bakanlıktan İstanbul için peş peşe uyarı
Trafik cezalarını artıran yasa teklifi 'rafa kaldırıldı' iddiası
'İstanbul Senin' uygulaması ile veri sızıntısı iddiası: 15 gözaltı kararı!
Gençler Neden Evlenmek İstemiyor? AK Parti Saha Çalışması
Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem
'Yüzyılın Konut Projesi'nde ayrıntılar bugün belli olacak
Tütün ve Cep Telefonlarında ÖTV Düzenlemesi Resmi Gazete'de
İş dünyası 'faiz' kararını değerlendirdi: Önümüzü görme adına olumlu
TBMM'de kabul edildi: Türkiye'de UNRWA ofisi kurulacak
Görevden alınan İl Kültür ve Turizm Müdüründen imalı veda
Bakan Memişoğlu: ALO 171 hattıyla 6 milyon kişiye destek verdik
GİB'den 'kiralarla ilgili yeni vergi' iddialarına açıklama
EPDK'dan elektrik yönetmeliğinde değişiklik: Yeni sayaç ve tazminat düzenlemesi
HSK üyeliği için adaylar belli oldu
8 il için 'sarı' kodlu sağanak uyarısı: Ani sel ve su baskını riski var!
Yılmaz 2026 bütçesini sundu: İlk kez yüksek gelirli ülkeler grubuna girilecek!
Bakan Tekin: Özel okul fiyatları ve kitap kullanımı mercek altında
Uzmanlardan 'faiz' yorumu: Aralık kararında enflasyon verileri belirleyici olacak!
Bakan Tekin'den tarım sektörüne: Biz yetiştirelim, siz istihdam edin
Yargıtay onadı: İş arkadaşlarının gizlice fotoğrafını çeken kişiye 12 yıl hapis!
TOBB ve MEB'den protokol: Tarım sektöründeki ara eleman açığı kapatılıyor
'20 bin öğrenciye toplam 457 milyon TL ödeme yapılacak'
Öğretmene şiddet cezasız kalmadı
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
Türkiye'nin şarj altyapısında rekor büyüme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), eylül verilerine göre Türkiye genelinde 35 bin 724 şarj soketinde 2 milyon 240 bin 151 şarj işlemi gerçekleştirildiğini açıkladı.

Haber Giriş : 24 Ekim 2025 10:13, Son Güncelleme : 24 Ekim 2025 10:14
Türkiye'nin şarj altyapısında rekor büyüme

EPDK'den yapılan açıklamaya göre bu işlemler, 1 milyon 965 bin 696 saatlik toplam şarj süresine ve 46 bin 929 megavatsaatlik elektrik tüketimine karşılık geldi.

Toplam tüketimin yaklaşık yüzde 62'si, kullandığı elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin eden ve Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sertifikası (YEK-G) ile belgelenen yeşil şarj istasyonlarında yapıldı.

Elektrik tüketiminin yaklaşık yarısı İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da gerçekleşti. Şarj ağı işletmeci lisansına sahip ilk 10 firmanın toplam elektrik tüketimindeki pazar payı yüzde 75 olarak kaydedildi.

Kurumun eylül verilerine göre Türkiye genelinde 35 bin 724 şarj soketinde 2 milyon 240 bin 151 şarj işlemi gerçekleştirildi.

Şarj soketi sayısı bir yılda üç katına çıktı

EPDK verilerine göre, kurumun düzenlemeleri doğrultusunda artan yatırımlar neticesinde Türkiye genelinde şarj soketi sayısı hızla yükseldi.

Geçen yılın başında 12 bin 84 olan soket sayısı, bu yılın başında 26 bin 462'ye, bugün itibarıyla ise 35 bin 894'e ulaştı.

Bu soketlerin 18 bin 791'i DC (hızlı şarj), 13 bin 606'sı AC (yavaş şarj) niteliğinde bulunuyor. Tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışan YEK-G belgeli yeşil şarj noktalarının sayısı ise 16 bin 154 olarak kaydedildi.

EPDK, elektrikli araç pazarındaki hızlı büyümeye paralel olarak Türkiye'nin şarj ağı altyapısının coğrafi kapsayıcılığını artırmayı ve sürdürülebilir, rekabetçi piyasa yapısını güçlendirmeyi öncelikli hedefleri arasında tutuyor.

Türkiye genelinde hizmet veren tüm şarj istasyonlarının konum, ünite ve soket sayısı, güç seviyesi, ödeme yöntemleri, fiyat bilgisi ve doluluk durumu, EPDK tarafından geliştirilen "Şarj@TR" mobil uygulaması üzerinden anlık olarak görüntülenebiliyor.

