MYK ve Hacettepe Üniversitesi'nden endüstriyel ürün tasarımcıları için iş birliği

Yönerge yayımlandı: MEB'de Yapay Zeka Etik Kurulu kurulacak
Yönerge yayımlandı: MEB'de Yapay Zeka Etik Kurulu kurulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ateşkese uymuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ateşkese uymuyor
Motorin İndirimi Kısa Sürdü: Yeni Zam Yolda
Motorin İndirimi Kısa Sürdü: Yeni Zam Yolda
Bazı cep telefonu fiyatlarına indirim yolda
Bazı cep telefonu fiyatlarına indirim yolda
Yeni Şafak'tan Savcılara verilen 'süper yetki'ye tepki
Yeni Şafak'tan Savcılara verilen 'süper yetki'ye tepki
Akran zorbalığı kameralarda: Okul Yakınında kız öğrencilerin kavgası
Akran zorbalığı kameralarda: Okul Yakınında kız öğrencilerin kavgası
Valilik ve Bakanlıktan İstanbul için peş peşe uyarı
Valilik ve Bakanlıktan İstanbul için peş peşe uyarı
Trafik cezalarını artıran yasa teklifi 'rafa kaldırıldı' iddiası
Trafik cezalarını artıran yasa teklifi 'rafa kaldırıldı' iddiası
'İstanbul Senin' uygulaması ile veri sızıntısı iddiası: 15 gözaltı kararı!
'İstanbul Senin' uygulaması ile veri sızıntısı iddiası: 15 gözaltı kararı!
Gençler Neden Evlenmek İstemiyor? AK Parti Saha Çalışması
Gençler Neden Evlenmek İstemiyor? AK Parti Saha Çalışması
Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem
'Yüzyılın Konut Projesi'nde ayrıntılar bugün belli olacak
'Yüzyılın Konut Projesi'nde ayrıntılar bugün belli olacak
Tütün ve Cep Telefonlarında ÖTV Düzenlemesi Resmi Gazete'de
Tütün ve Cep Telefonlarında ÖTV Düzenlemesi Resmi Gazete'de
İş dünyası 'faiz' kararını değerlendirdi: Önümüzü görme adına olumlu
İş dünyası 'faiz' kararını değerlendirdi: Önümüzü görme adına olumlu
TBMM'de kabul edildi: Türkiye'de UNRWA ofisi kurulacak
TBMM'de kabul edildi: Türkiye'de UNRWA ofisi kurulacak
Görevden alınan İl Kültür ve Turizm Müdüründen imalı veda
Görevden alınan İl Kültür ve Turizm Müdüründen imalı veda
Bakan Memişoğlu: ALO 171 hattıyla 6 milyon kişiye destek verdik
Bakan Memişoğlu: ALO 171 hattıyla 6 milyon kişiye destek verdik
GİB'den 'kiralarla ilgili yeni vergi' iddialarına açıklama
GİB'den 'kiralarla ilgili yeni vergi' iddialarına açıklama
EPDK'dan elektrik yönetmeliğinde değişiklik: Yeni sayaç ve tazminat düzenlemesi
EPDK'dan elektrik yönetmeliğinde değişiklik: Yeni sayaç ve tazminat düzenlemesi
HSK üyeliği için adaylar belli oldu
HSK üyeliği için adaylar belli oldu
8 il için 'sarı' kodlu sağanak uyarısı: Ani sel ve su baskını riski var!
8 il için 'sarı' kodlu sağanak uyarısı: Ani sel ve su baskını riski var!
Yılmaz 2026 bütçesini sundu: İlk kez yüksek gelirli ülkeler grubuna girilecek!
Yılmaz 2026 bütçesini sundu: İlk kez yüksek gelirli ülkeler grubuna girilecek!
Bakan Tekin: Özel okul fiyatları ve kitap kullanımı mercek altında
Bakan Tekin: Özel okul fiyatları ve kitap kullanımı mercek altında
Uzmanlardan 'faiz' yorumu: Aralık kararında enflasyon verileri belirleyici olacak!
Uzmanlardan 'faiz' yorumu: Aralık kararında enflasyon verileri belirleyici olacak!
Bakan Tekin'den tarım sektörüne: Biz yetiştirelim, siz istihdam edin
Bakan Tekin'den tarım sektörüne: Biz yetiştirelim, siz istihdam edin
Yargıtay onadı: İş arkadaşlarının gizlice fotoğrafını çeken kişiye 12 yıl hapis!
Yargıtay onadı: İş arkadaşlarının gizlice fotoğrafını çeken kişiye 12 yıl hapis!
TOBB ve MEB'den protokol: Tarım sektöründeki ara eleman açığı kapatılıyor
TOBB ve MEB'den protokol: Tarım sektöründeki ara eleman açığı kapatılıyor
'20 bin öğrenciye toplam 457 milyon TL ödeme yapılacak'
'20 bin öğrenciye toplam 457 milyon TL ödeme yapılacak'
Öğretmene şiddet cezasız kalmadı
Öğretmene şiddet cezasız kalmadı
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

MYK ve Hacettepe Üniversitesi'nden endüstriyel ürün tasarımcıları için iş birliği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Hacettepe Üniversitesi arasında "endüstriyel ürün tasarımcısı" mesleğinin ulusal meslek standardının hazırlanmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ekim 2025 11:14, Son Güncelleme : 24 Ekim 2025 11:18
Yazdır
MYK ve Hacettepe Üniversitesi'nden endüstriyel ürün tasarımcıları için iş birliği

MYK'den yapılan açıklamaya göre, MYK Başkanı Aşkın Tören ile Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ve yetkililer, söz konusu protokolün imzalanması için MYK'de bir araya geldi.

Tören ve Güran'ın imzaladığı protokol doğrultusunda "endüstriyel ürün tasarımcısı (Seviye 5)" mesleğinin ulusal meslek standardı hazırlanacak.

Bu sayede "endüstriyel ürün tasarımcısı" mesleğinin niteliklerinin belirlenmesi sağlanarak, bu meslekte daha nitelikli iş gücü istihdam edilebilecek.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen MYK Başkanı Tören, kaynak verimliliği, geri dönüştürülebilir malzeme kullanımı ve karbon ayak izinin azaltılmasının, ürün geliştirme süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belirtti.

"Hazırlanacak meslek standardı yeşil dönüşüme katkı sağlayacak"

"Bu doğrultuda, endüstriyel ürün tasarımcılarının çevresel etkileri en aza indiren, döngüsel ekonomi ilkeleriyle uyumlu ve enerji verimliliği yüksek ürünler geliştirme becerileri hayati önem taşımaktadır. Hazırlanacak meslek standardı, tasarım süreçlerinin sadece estetik ve fonksiyonel değil, aynı zamanda yeşil dönüşüme katkı sağlayan bir perspektife sahip olmasını güvence altına alacaktır. Geleceğin meslekleri kapsamında değerlendirilen endüstriyel ürün tasarımcısı mesleğinin standardının hazırlanmasıyla gençlerimize yeni ve güçlü bir kariyer alanının açılacağı öngörülmektedir."

Tören, MYK'nin ikiz dönüşüm ve kurumsal kapasite alanlarında güçlü bir yenilenme sürecinde olduğunu bildirerek, Hacettepe Üniversitesi iş birliğiyle geliştirilecek meslek standardının, bu yeni teknolojilerde yetkin, küresel pazarda rekabet edebilecek nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlayacak iş birliğinin ilk adımı olduğunu vurguladı.

Tören, "Hazırlanacak ulusal meslek standardıyla hem ülkemizin mesleki yeterlilik sistemine katkı sunacak hem de katma değeri yüksek ürün geliştirme kapasitesinin yetiştirilmesine destek sağlanacaktır. Bu çerçevede endüstriyel ürün tasarımı alanında yeşil ve dijital dönüşüme uyum sağlayan, inovatif ve sürdürülebilir çözümler üreten tasarımcıların yetişmesi ve istihdam edilmesi desteklenecektir." değerlendirmesini yaptı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber