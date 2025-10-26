Ayakkabı sektöründe kriz derinleşiyor

Ayakkabı sektörü, artan maliyetler ve kontrolsüz ithalat baskısı nedeniyle tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşıyor.

Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) verilerine göre Türkiye ayakkabı sektörü, 2025'in ilk yarısında 489,2 milyon dolar ihracata karşılık 804,3 milyon dolar ithalat gerçekleştirdi.

Yıllardır dış ticaret fazlası veren sektör böylece, 315 milyon dolarlık dış ticaret açığıyla tarihinin en olumsuz bilançosunu yaşadı.

İTHALAT KONTROL ALTINA ALINMALI

Üretimden ihracata kadar tüm zincirde alarm zilleri çalarken, sektör temsilcileri "ya tedbir ya yok oluş" uyarısında bulunuyor.

AYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sait Salıcı, 12-15 Kasım 2025 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 73'üncü Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı (AYSAF) öncesinde düzenlenen basın toplantısında kontrolsüz ithalatın ve artan maliyetlerin sektörü durma noktasına getirdiğini belirtti.

Salıcı, "Ayakkabı sektörü, Türkiye'nin köklü bir sanayisidir. Sektörümüz ithalatın kontrol altına alınamaması ve fahiş maliyetler nedeniyle varoluşsal bir dönemden geçiyor. Ya tedbir ya yok oluş. Ya devletimizin de desteğiyle güçlü tedbirler alarak bu krizi aşacağız ya da üretim ve istihdamda geri dönülmez kayıplar yaşayacağız. Önümüzdeki aylar bir dönüm noktası olacak" diye konuştu.

TEKSTİLDEKİ TABLOYU YAŞAMAMAK İÇİN HAREKETE GEÇMELİYİZ

Sait Salıcı, "Yıllarca dış ticaret fazlası veren bir sektörün ibresinin tersine dönmesi büyük bir alarmdır. Çin'den 262,9 milyon dolar, Vietnam'dan 225,4 milyon dolarlık ithalat baskısı altındayız. Çin dersine çok iyi çalıştı, üretim kapasitesini büyüttü. Biz ise emek yoğun alanlarda sıkıştık" şeklinde konuştu. Hazır giyim ve tekstilde 3 binden fazla firmanın kapanarak on binlerce kişinin işsiz kaldığını hatırlatan Salıcı, "Aynı tabloyu ayakkabı sektöründe yaşamamak için artık harekete geçmemiz gerekiyor" dedi.

4 adımlı eylem planı

AYSAD Başkanı Sait Salıcı, sektörün bu krizden çıkması için 4 ana başlık altında bir eylem planı sundu. Salıcı, ilk olarak, ithal ikamesi yaratacak yatırımların ve yerli üretim teşviklerinin hızla devreye alınması gerektiğini belirtti.

İkinci olarak, "İthalat Baskısına Karşı Rekabet Gücü" planı kapsamında gümrük vergilerinin etkinliğinin artırılması ve yanıltıcı menşe beyanlarının önlenmesi çağrısı yaptı. Üçüncü olarak, sektörel dayanışmanın önemine değinerek STK'lar arası iş birliği ve ortak akıl vurgusu yaptı. Son olarak, AYSAF Fuarı'nı "kurtuluş köprüsü" olarak tanımlayan Salıcı, fuarın yerli üreticiyle küresel alıcıları buluşturacağını ve ihracatın yeniden canlanmasında kritik rol oynayacağını ifade etti.