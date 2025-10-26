PKK'nın silah bırakmasına ilişkin ilk açıklamalar...
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor
Doğalgaz abonelik ücretine 12 taksit kolaylığı
PKK, Türkiye'den tamamen çekildiğini açıkladı
Savcılara mal varlığına el koyma yetkisi verildi mi?
Kuvvetli sağanak, sel, heyelan, kar...
Soğuyan havalarla grip aşısı fiyatları rekor kırdı!
Kira dışındaki borçlar yüzünden evden atılabilirsiniz!
İstanbul'da 4 ilçede 1 günlük tüm etkinlikler yasaklandı!
Şanlıurfa'da polis merkezinde bıçaklı saldırı!
Valiliğin Cumhuriyet Bayramı afişi gündem oldu
500 bin sosyal konutun örnek daireleri görüntülendi!
Azmin Zaferi: 20 Yıl Simit Sattı, 49 Yaşında Memur Oldu!
MASAK'tan Savcılara Hesaplara El Koyma Yetkisi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor
Ailesini ararken kendi mezarını buldu: 34 yıl sonra kimliğine kavuştu
Bakan Tunç: Dijitalleşme ile Adalet Daha Erişilebilir
Türkiye eğitim diplomasisiyle küresel etkisini güçlendiriyor
Şimşek açıkladı: İhracata ucuz ve kolay finansman!
İstanbul'da polis-savcı yalanıyla 23 milyon liralık vurgun: 4 gözaltı
Kadıköy'de alkollü İETT şoförü kaza yaptı
Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı
11 İl İçin Sarı Kodlu Sağanak Yağış Alarmı Verildi
Balıkesir'de gece saatlerinde deprem
CHP'den istifa etmişti! İsa Yıldırım, AK Parti'ye geçiyor
Kütahya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı
Ehliyetini yenilemeyen 1,9 milyon kişi için son hafta
Hafta sonu yağışlı hava hakim olacak
Bakan Kurum açıkladı: İşte "Ev Sahibi Türkiye' projesinin detayları
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Ayakkabı sektöründe kriz derinleşiyor

Türkiye ayakkabı sektörü, kontrolsüz ithalat ve yükselen maliyetlerle karşı karşıya. 315 milyon dolarlık dış ticaret açığı rekor seviyede!

Ayakkabı sektöründe kriz derinleşiyor

Ayakkabı sektörü, artan maliyetler ve kontrolsüz ithalat baskısı nedeniyle tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşıyor.

Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) verilerine göre Türkiye ayakkabı sektörü, 2025'in ilk yarısında 489,2 milyon dolar ihracata karşılık 804,3 milyon dolar ithalat gerçekleştirdi.

Yıllardır dış ticaret fazlası veren sektör böylece, 315 milyon dolarlık dış ticaret açığıyla tarihinin en olumsuz bilançosunu yaşadı.

İTHALAT KONTROL ALTINA ALINMALI

Üretimden ihracata kadar tüm zincirde alarm zilleri çalarken, sektör temsilcileri "ya tedbir ya yok oluş" uyarısında bulunuyor.

AYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sait Salıcı, 12-15 Kasım 2025 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 73'üncü Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı (AYSAF) öncesinde düzenlenen basın toplantısında kontrolsüz ithalatın ve artan maliyetlerin sektörü durma noktasına getirdiğini belirtti.

Salıcı, "Ayakkabı sektörü, Türkiye'nin köklü bir sanayisidir. Sektörümüz ithalatın kontrol altına alınamaması ve fahiş maliyetler nedeniyle varoluşsal bir dönemden geçiyor. Ya tedbir ya yok oluş. Ya devletimizin de desteğiyle güçlü tedbirler alarak bu krizi aşacağız ya da üretim ve istihdamda geri dönülmez kayıplar yaşayacağız. Önümüzdeki aylar bir dönüm noktası olacak" diye konuştu.

TEKSTİLDEKİ TABLOYU YAŞAMAMAK İÇİN HAREKETE GEÇMELİYİZ

Sait Salıcı, "Yıllarca dış ticaret fazlası veren bir sektörün ibresinin tersine dönmesi büyük bir alarmdır. Çin'den 262,9 milyon dolar, Vietnam'dan 225,4 milyon dolarlık ithalat baskısı altındayız. Çin dersine çok iyi çalıştı, üretim kapasitesini büyüttü. Biz ise emek yoğun alanlarda sıkıştık" şeklinde konuştu. Hazır giyim ve tekstilde 3 binden fazla firmanın kapanarak on binlerce kişinin işsiz kaldığını hatırlatan Salıcı, "Aynı tabloyu ayakkabı sektöründe yaşamamak için artık harekete geçmemiz gerekiyor" dedi.

4 adımlı eylem planı

AYSAD Başkanı Sait Salıcı, sektörün bu krizden çıkması için 4 ana başlık altında bir eylem planı sundu. Salıcı, ilk olarak, ithal ikamesi yaratacak yatırımların ve yerli üretim teşviklerinin hızla devreye alınması gerektiğini belirtti.

İkinci olarak, "İthalat Baskısına Karşı Rekabet Gücü" planı kapsamında gümrük vergilerinin etkinliğinin artırılması ve yanıltıcı menşe beyanlarının önlenmesi çağrısı yaptı. Üçüncü olarak, sektörel dayanışmanın önemine değinerek STK'lar arası iş birliği ve ortak akıl vurgusu yaptı. Son olarak, AYSAF Fuarı'nı "kurtuluş köprüsü" olarak tanımlayan Salıcı, fuarın yerli üreticiyle küresel alıcıları buluşturacağını ve ihracatın yeniden canlanmasında kritik rol oynayacağını ifade etti.

