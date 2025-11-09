Sürücüler dikkat! Bu sene erken başlayacak, cezası 5.856 TL
Restoranlardan isyan: Yüksek komisyonlar menü fiyatlarını uçuruyor!
11. Yargı Paketi'nde sona gelindi: Çocukları suça iten örgütlere ağır ceza geliyor
ÖSYM'de yapay zeka dönemi: Yapay zeka soruları tam not aldı!
İnşaat sektöründe dev zamlar: Sosyal konut ve kentsel dönüşüm projeleri tehlikede!
Yangın Faciası Sonrası: 6'sı Müdür 7 Kişi Açığa Alındı
Drift atan ehliyetsiz sürücüye 83 bin lira ceza
Bakan Uraloğlu : 5G ile iletişim hızımız 10 kat artacak
Emekli 15 yılda 10 metrekare kaybetti
6 kişinin hayatını kaybettiği yangında: 3 gözaltı
Bakan Kurum: 500 bin konut projesi, sosyal devletin zirvesidir
Bakan Tunç: Yargı Bağımsızlığına Sarsılmaz Güvence!
İletişim Başkanı Duran'dan Kocaeli'deki yangına ilişkin açıklama
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular pazartesi başlıyor
SPK'dan piyasa manipülasyonlarına dev ceza!
Dev projelerle Türkiye'nin ulaşım ağı genişliyor
Kadın ve genç istihdamında dikkat çeken artış
Savcı ve eşini hedef gösteren sosyal medya kullanıcısı tutuklandı
Ticaret Bakanlığı'ndan 'gizemli kutu' kararı
İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Doktor Tavsiyesine Uymayanlar SGK Ödeneğini Kaybedebilir!
Kullanıcıların beklediği duyuru: Para iade süreci başladı
Kırsal nüfustaki azalma alarm veriyor
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Merkez Bankası 3 ödeme kuruluşunun lisansını iptal etti
AK Parti'de 5 il başkanlığına atama yapıldı
ÖSYM'den dijital dönüşüm: e-Sınav sistemi yaygınlaşıyor
18 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'de: 7'si Özgür Özel'e ait
Türkiye'ye örnek lise: Okula herkes bisikletle geliyor!
Türkiye konutta zirvede: Avrupa'da birinci, OECD'de ikinci!
Öğretmenden akılalmaz ceza: Gürültü yapan öğrencileri yerde süründürdü

İstanbul Bayrampaşa'daki Şehit Büyükelçi İsmail Erez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, beden eğitimi öğretmeni Yiğit D.'nin gürültü yaptıkları gerekçesiyle 10. sınıf öğrencilerine 'disiplin cezası' adı altında bir ders saati boyunca okul bahçesinde ördek yürüyüşü ve yerde sürünme gibi ağır hareketler yaptırdığı iddia edildi. Vücudunda morluklar oluşan mağdur öğrenci K.I.'nın ailesi darp raporu alarak öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu. Mağdur öğrenci savcılık ifadesinde, "Ders boyunca yerde süründük. Öğretmen yaralandığımızı gördü ama umursamadı" dedi.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 09 Kasım 2025 08:08, Son Güncelleme : 09 Kasım 2025 08:01
İstanbul Bayrampaşa'daki Şehit Büyükelçi İsmail Erez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde geçtiğimiz eylül ayında, beden eğitimi öğretmeni Yiğit D. (28), gürültü yaptıkları bahanesiyle öğrencilere 'disiplin cezası' adı altında okul bahçesinde ördek yürüyüşü ve yerde sürünme gibi ağır hareketler yaptırdı. Gittikçe ağırlaşan ceza, bir ders saati boyunca sürdü. 10. sınıf öğrencisi K.I.'nın darp raporu alan ailesi, öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu.

Mağdur öğrenci savcılıktaki ifadesinde, "Arkadaşlarım çok gürültü yapınca bir öğretmen bizi salondan çıkardı. Kendi öğretmenimiz bunu öğrenince erkek öğrencilere ceza verdi. Ceza sırasında dizlerim ve kollarım yaralandı. Öğretmen bu durumu gördü ama umursamadı. Ders boyunca yerde süründük. Vücudumda morluklar oluştu" dedi.

"HALA DERS VERİYOR"

SABAH'tan Batuhan Altınbaş'a konuşan öğrencinin velisi Musa I. (51), "Gece uyuyamayınca annesine ağrısı olduğunu söyledi. O saate kadar konuşmadı, muhtemelen korktu. Hastaneye götürdük ve rapor aldık. Ertesi sabah okula gittiğimizde ilgilenmediler, olayı sıradan gördüler. Diğer öğrenciler de aynı durumu yaşamış fakat şikayet etmemişler. Biz şikayetçi olduk ama öğretmen hala derslere giriyor. Durumu daha kötü olan çocuklar var. Sırt üstü, diz üstü bir ders saati boyunca sürünmüşler. Öğretmen de hiç özür dilemedi" ifadelerini kullandı.

