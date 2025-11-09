Öğretmenler hem çocukları hem de annelerini okutuyor

Sarıbal İlkokulu öğretmenleri, kırsal mahalledeki kadınların okumaya olan isteğini fark etmesi üzerine "Annemle Harf Yolculuğu Projesi" hazırladı.

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından onaylanan projenin ardından, Sarıbal İlkokulu Müdürü Süleyman Benzer ile okul öğretmenleri Şengül Birinci, Hakan Biçer, Ramiye Çiftçi ve Emine Bulut tarafından köyde yaşayan kadınlara yönelik okuma yazma kursu başlatıldı.

Eğitim saati içerisinde çocuklara harfleri öğreten öğretmenler, okul saatinin tamamlanmasının ardından aynı harfleri mahalledeki kadınlara öğretmek için ikinci bir sınıf kuruyor.

Kimi kucağında çocuğuyla kimi de ilerleyen yaşına rağmen sınıflara gelen kadınlar, yarım kalan okuma hayallerini gerçekleştirmek için sıralara oturuyor.

- "Birçok velimiz okumaya geçti, hedeflerine ulaşmaya başladılar"

Sarıbal İlkokulu Müdürü Süleyman Benzer, Şanlıurfa Valiliği tarafından hayata geçirilen Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi kapsamında velileri evlerinde ziyaret ettiklerini, bazı velilerin okuma yazmayı bilmediklerini gördüklerini söyledi.

Bu durumun öğrencilerin ödevlerinin takibinde de problem oluşturduğunu dile getiren Benzer, öğretmenlerle yaptıkları görüşme sonrası okuldaki derslerin bitiminde okuma-yazmayı öğrenmek isteyen kadınlar için "Annemle Harf Yolculuğu Projesi"ni hazırladıklarını ifade etti.

Süleyman Benzer, kursun 2 aydır devam ettiğini ve 15 kadının okuma-yazma becerilerinde ilerleme kaydettiğini belirtti.

Okul öğretmenlerinden Şengül Birinci, projenin köylü kadınların okuma yazma öğrenmesini sağlarken, ailelerin ve çocukların mutluluğunu da artırdığını ifade etti.

Birinci, "Çok güzel dönüşler almaya başladık. Evde annelerin tıpkı çocuklar gibi okuma yazma öğrenmeleri, ödev yapmaları ve ders çalışmaları, çocukların eğitimi açısından çok önemli. Bu durum, çocukların okula karşı merak ve isteğini artırdı." dedi.

Okul öğretmenlerinden Ramiye Çiftçi ise kursa katılan kadınların çok azimli ve istekli olduklarını, bu durumun öğrenmelerini kolaylaştırdığını, kadınların okuma hayallerini birlikte gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Bu sürecin öğrenciler üzerinde de olumlu etkilerinin olduğunu aktaran Çiftçi, "Bizim okulda öğrettiğimizi eve gidip annelerine yardımcı olarak onlar da destek oluyorlar bu sürece. Bu projeyle aile, okul, çocuk işbirliğini gerçekleştirmiş olduk aslında. Bu durumdan çok mutluyuz. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz çocuklardan, annelerden, babalardan. Birçok velimiz okumaya geçti, hedeflerine ulaşmaya başladılar. Birçok velimiz işinde, evinde, sosyal hayatında kazandığı beceriyi kullanmaya başladı." diye konuştu.

- "Kısmet bugüneymiş"

Beş çocuk annesi Fatma Dansuk, okula gidemediği için okuma ve yazmayı bilmediğini, bu nedenle de çocuklarının ödevlerinde yardımcı olamadığı için üzüldüğünü söyledi.

Okul öğretmenlerinin okuma-yazma kursu açtığını öğrendiğinde çok mutlu olduğunu ve hemen kaydını yaptırdığını anlatan Dansuk, "Köyde yaşıyorduk, annem hastaydı ve evin büyük kızı bendim, evin işlerini yapıyordum, bütün kardeşlerim okula gitti bir tek ben gidemedim ama okumayı çok istedim kısmet olmadı, kısmet bugüneymiş." diye konuştu.

Kursa katılan 3 çocuk annesi Rüştiye Karaca ise "Okuma yazmayı öğrenmek çok güzel bir duygu, öğretmenlerime çok teşekkür ederim. Allah razı olsun bize okumayı yazmayı öğrettikleri için." dedi.