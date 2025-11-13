Ders çıkışı kalp krizi geçiren öğretmen kurtarılamadı

Olay, dün akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursu (GASMEK) Mehmet Akif Ersoy Eğitim Akademisi'nde Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Süleyman Sevinç (43), ders çıkışı evine dönmek için otobüs beklerken birden yere yığıldı.

Durakta beklerken yere yığıldı, hastanede hayatını kaybetti

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Süleyman Sevinç, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan ve kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Sevinç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç öğretmenin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarını teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.