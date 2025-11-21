Kapanan şirketler, kurulan şirketlerden hızlı artıyor!
Motorine zam geldi: Pompaya yansıdı

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 1 lira 85 kuruş zam geldi. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Bu gelişmeler, vatandaşların "Benzin ne kadar oldu?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?", "LPG fiyatları güncel ne kadar?" gibi sorulara yanıt aramasına neden oluyor. İşte 21 Kasım 2025 Cuma günü itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Vatandaşlar, günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek için "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin fiyatı kaç TL?", "Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?" gibi sorulara yanıt arıyor.

Motorinin litre fiyatına 1 lira 85 kuruş zam geldi.

Söz konusu fiyat artışı sonrası motorinin litre fiyatı bazı şehirlerde 62 liraya ulaştı.

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları.

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

  • Benzin litre fiyatı: 54.99 TL
  • Motorin litre fiyatı: 59.47 TL
  • LPG litre fiyatı: 27.71 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

  • Benzin litre fiyatı: 54.81 TL
  • Motorin litre fiyatı: 59.32 TL
  • LPG litre fiyatı: 27.08 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

  • Benzin litre fiyatı: 55.84 TL
  • Motorin litre fiyatı: 60.50 TL
  • LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

  • Benzin litre fiyatı: 56.18 TL
  • Motorin litre fiyatı: 60.84 TL
  • LPG litre fiyatı: 56.82 TL

