Erdoğan'dan İmralı mesajı: Devlet Bahçeli'nin açıklamaları cesurca

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul Fatih'te 4 kişilik Böcek ailesinin zehirlenerek hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak Erdoğan, "İstanbul'da dört gurbetçimizin hayatını kaybettiği bu olayla ilgili soruşturma titizlikle yürütülmektedir. İhmali olanlar hakkında, kimseye ayrıcalık tanınmayacaktır." ifadelerini kullandı. Ayrıca Türkiye İstatistik Kurumu'nun ekonomiye dair güncel verilerini paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geride bıraktığımız son 30 ayın 22'sinde mal ihracatımızı artırdık. Temmuz ayında 24 milyar 911 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. 2025 yılı Ekim ayında ihracatımız yüzde 2,3 artışla 24 milyar dolar olarak gerçekleşti" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

"Değerli milletvekilleri, sevgili yol ve dava arkadaşlarım, kıymetli misafirler; AK Parti'nin bir grup toplantısında hepinizi en içten duygularımla, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Buradan, sizlerin aracılığıyla 81 ilimizdeki 922 ilçedeki tüm vatandaşlarımıza da selamlarımı gönderiyorum.

Ayrıca, şairin dediği gibi: "Dostlar, ki bir kere bile selamlaşmadık ama aynı ekmek, aynı hürriyet, aynı hasret için ölebiliriz." Bu anlamlı sözleri, Afrika'dan Asya'ya, Balkanlar'dan Kafkaslar'a, Türk dünyasından İslam alemine kadar gözü ve gönlü bizimle olan tüm soydaş ve kardeşlerimize saygı ve sevgilerimi iletmek için bir vesile olarak kabul ediyorum."

"20 kahraman askerimizi rahmetle anıyorum"

"Konuşmamın hemen başında, geçen hafta dualar ve gözyaşlarıyla Hakk'a uğurladığımız 20 kahraman askerimizi ve yangın söndürme uçağı pilotumuzu bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Rabbimden, şehitlerimizin ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Kabine sonrası hitabımızda da belirttiğim gibi, uçağımızın düşüş sebebinin tespitine yönelik incelemeler titizlikle ve çok yönlü bir şekilde yürütülmektedir. Uzman ekiplerimizin değerlendirmeleri neticesinde ulaşacağı bilgiler, Milli Savunma Bakanlığımız tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Böcek ailesi soruşturması

"8 Kasım'da Kocaeli Dilovası'nda meydana gelen yangın felaketinde vefat eden 7 emekçi kardeşime Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum. İstanbul'da, ikisi çocuk 4 gurbetçimizin vefatıyla ilgili soruşturma da büyük bir hassasiyetle yürütülmektedir. 11 canımızı yitirdiğimiz her iki olayda hatası, kusuru ya da kastı olan kim varsa bunlar tek tek tespit edilecek ve kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak"

"Son 29 aydır işsizlik oranımız tek hanelerde seyretmeye devam ediyor"

"Değerli dostlar, son toplantımızdan bu yana Türkiye İstatistik Kurumu, ekonomimize dair bazı güncel verileri açıkladı. Bunlardan birkaçını sizlerle ve aziz milletimle paylaşmak istiyorum.

2025 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin mevsim etkisinden arındırılmış rakamlara göre, işsizlik oranımız yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde iş gücümüz 35 milyon 568 bine, istihdamımız ise 32 milyon 558 bine ulaştı. Böylece, son 29 aydır işsizlik oranımız tek hanelerde seyretmeye devam ediyor.

Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve sürdürülebilir büyüme ekseninde yürüttüğümüz ekonomi politikalarının meyvelerini almaya başladık. Turizm alanında bu yıl hem ziyaretçi sayısı hem de turizm gelirlerinde yeni rekorlar kırmamız bekleniyor. İhracatta ise güçlü performansımızı sürdürerek ülkemize değer katmaya devam ediyoruz."

"24 milyar 911 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık"

"Geride bıraktığımız son 30 ayın 22'sinde mal ihracatımızı artırdık. Temmuz ayında 24 milyar 911 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. 2025 yılı Ekim ayında ihracatımız yüzde 2,3 artışla 24 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ekim 2025 itibariyle yıllıklandırılmış ihracatımız 270,2 milyar dolarla tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.

Yılın ilk 9 ayında hizmet ihracatımız 91,9 milyar doları, hizmet ticareti fazlamız ise 48,8 milyar doları buldu. 379 milyar dolar olan mal ve hizmetler ihracatımızı 2025 yılı sonunda 390 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Eylül ayı itibariyle bu seviyenin aşılmış olduğunu tahmin ediyoruz. Milletçe hepimizi sevindiren bu gelişmelerin hayırlı olmasını diliyorum.

Eylül ayı itibariyle bu değerlendirmeler bu şekilde devam ederken, Türk ekonomisinin akıncı beyleri olan ihracatçılarımızı inşallah her alanda desteklemeye devam edeceğiz."

"Biz laf üretmeyeceğiz, iş ve eser üreteceğiz"

"Önümüzdeki dönemde, başta sanayicilerimiz ve KOBİ'lerimiz olmak üzere reel sektörümüzle istişarelerimizi daha da yoğunlaştıracağız. İş dünyamızın, esnafımızın, tüccarımızın ve üreticimizin taleplerine kulak verecek, ekonominin bel kemiğini oluşturan bu kesimlerle daha sık bir araya geleceğiz.

Bu başarıları, bölgemizde yaşanan sıcak çatışmalara ve gümrük tarifeleri üzerinden yürütülen ticaret savaşlarına rağmen elde ettiğimizi de özellikle belirtmek isterim. İhracatçı kuruluşlarımızı, iş insanlarımızı, işçilerimizi, ilgili bakanlıklarımızı ve bürokratlarımızı emeklerinden ötürü bir kez daha tebrik ediyor, ülkem ve milletim adına kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Milletimize her zaman şunu söylüyoruz: "Biz laf üretmeyeceğiz, iş ve eser üreteceğiz." Hamdolsun, bu sözümüzün her zaman arkasında duruyoruz."

Ana muhalefete sert tepki

"En son Adıyaman'da 350 bininci afet konutunun anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Böylece toplam konutlarımızın yüzde 78'ini tamamlamış olduk. Depremzedelerimizi yeni yuvalarına kavuşturmak için 3.481 şantiyede, 200 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimiz, gece gündüz, 7/24 çalışıyor. Bu rakamların işin ehli olanlar için ne kadar büyük bir anlam ifade ettiğini herkes çok iyi biliyor.

"2 saatte 23, günde 550 yeni konut inşa ediyoruz"

"Değerli kardeşlerim, özellikle şu farkı vurgulamak istiyorum: CHP Genel Başkanı ve yol arkadaşları, siyaset adına sadece yalan ve polemik üretiyor; biz ise 2 saatte 23, günde 550 yeni konut inşa ediyoruz.

Bizler, iktidar ve ittifak olarak ülkeye ve millete hizmet için, sorunları çözmek için gece gündüz çalışırken; ana muhalefet cephesi kendi ikballerinin, şahsi hırslarının ve hesaplarının peşinden koşmayı sürdürüyor."

"CHP tarafsız ve bağımsız bir yargıyı kabul etmekte zorlanıyor"

"CHP Genel Başkanı ve yol arkadaşları, siyaset adına sadece yalan üretmeye devam ediyor. Biz ise ülkemize hizmet etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Yargıyı artık siyasi bir araç olmaktan çıkardık; CHP ise tarafsız ve bağımsız bir yargıyı kabul etmekte zorlanıyor.

Özel olarak şunu vurgulamak isterim: Biz, ne partiler arası hesaplaşmaların ne de yüz kızartıcı ithamlarla dolu davaların tarafıyız. Tek beklentimiz, gerçeğin gün yüzüne çıkmasıdır. Bu davanın hiçbir aşamasında yer almadık ve bundan sonra da almayacağız."

"CHP'nin neden ısrarla bizi bu davanın tarafı yapmaya çalıştığını anlamış değiliz"

"23 yıldır sürdürdüğümüz çabaların karşısında, karşımıza statükonun ve onun temsilcisi CHP çıktı. İmtiyazlarını kaybetmek istemediler. Düne kadar yargıyı yedek kuvvet gibi kullananlar, bugün İstanbul'a çöken suç örgütünün hukuki sürecini siyasi kumpas olarak nitelendiriyor. CHP'nin neden ısrarla bizi bu davanın tarafı yapmaya çalıştığını anlamış değiliz. Sayın Özel, unutmasın ki biz ne partiler içindeki mikro iktidar mücadelelerinin ne de yüz kızartıcı ithamlarla dolu davaların tarafıyız."

"Bu davanın bir numaralı sanıkları sizin belediye başkanlarınız ve ekibinizdir"

"Bizim talebimiz, adil ve tarafsız bir yargılama ile gerçeklerin ortaya çıkarılması ve suçluların hukuk önünde hesap vermesidir. Bu hesap, siyasi manevralarla veya suçları örtbas ederek kapatılamaz. Yargı mensuplarını hedef alan girişimler hiçbir sonuca ulaşmaz. Bu davanın bir numaralı sanıkları sizin belediye başkanlarınız ve ekibinizdir; ihbarcıları ve itirafçıları da sizin kadrolarınızdan oluşmaktadır. Biz bu davada hiçbir zaman yer almadık ve almayacağız.

Davayı siyasallaştırma ve sulandırma çabalarını milletimizle birlikte biz de görüyoruz. Yargı mercilerinin yasalar çerçevesinde çalışmasını sağlamak ortak sorumluluğumuzdur. Görevini doğru yapan yargı mensuplarına yönelik saldırılar kimseye fayda sağlamaz. CHP yönetiminin giderek sertleşen ve çirkinleşen üslubunu aziz milletimize bırakıyor, işini hakkıyla yapan bütün yargı mensuplarının yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Ana muhalefet partisinin genel başkanının, oturduğu koltuğa yakışan olgunlukta hareket etmesini bekliyoruz."

"Güya "Araplar bizi arkadan vurdu" Hadi oradan"

"Biz, sıradan bir devlet geleneğinden gelmiyoruz. Millet olarak kökleri milattan önceki yüzyıllara uzanan bir ordu kültürüne, devlet kurma birikimine ve medeniyet inşa etme tecrübesine sahibiz. Bir sabah uyanıp tüm kardeşlik mirasımızdan kopmuş gibi davranamayız.

Sözlerimizi kimse farklı noktalara çekmesin; bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Ancak Türkiye, yıllarca sırtını döndüğü gönül coğrafyasına yeniden yüzünü çevirmiştir. Biz kendi sınırlarımız içinde kalırız ama gönül sınırlarımıza kimse çizgi çekemez.

On yıllar boyunca bize aynı masal anlatıldı, bugün hala bu masalı ısıtıp önümüze koyuyorlar. Güya "Araplar bizi arkadan vurdu." Hadi oradan. Yıllarca bizim değil, tam tersine onların kardeşlerimize arkasını döndüğü günler yaşandı. Sermayeyi bile renklere ayıranlar onlardı. Bizim çizgimiz nettir: Tarihini unutmayan, kardeşliğine sahip çıkan, medeniyet iddiasını yaşatan bir milletten söz ediyoruz."

"Bahçeli'nin açıklamaları cesurca"

"Türkiye'yi bölgesinin parlayan yıldızı haline getirdik. Şimdi daha büyük atılımın eşiğindeyiz. Terör belasından kurtulacağız. Atacağımız adımları çok dikkatli şekilde planlıyoruz. Bahçeli'nin açıklamaları cesurca. Sürecin buraya gelmesine eşsiz katılımlar sağladı. Terörsüz Türkiye sürecinde olumlu ilerleme kaydettik.

Komisyonun sonraki oturum dahil bundan sonraki süreci de aynı yapıcı, uzlaşmacı anlayışa sürdüreceğine inanıyorum. Komisyon fikir birliği içinde. Komisyonun beraberliğimize katkılarını takdir ediyorum."