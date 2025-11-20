11. Yargı Paketi'nin son hali belli oldu: Çocuk cezaları çıkarıldı
11. Yargı Paketi'nin son hali belli oldu: Çocuk cezaları çıkarıldı
Genel Kurulun 'bütçe' mesaisi belli oldu
AK Parti'nin İmralı kararı belli oldu
Bakan Uraloğlu'ndan 'VPN' uyarısı: Yasal olmayanları tavsiye etmiyoruz
Kasım indirimlerine soruşturma: 'Şişirilmiş eski fiyatlarla' tüketici aldatıldı!
Memur-Sen araştırdı: İşte Ankara'daki memurların en büyük sorunları
Bakan Tekin: 821 bin 351 öğretmen ataması gerçekleştirdik
Erdoğan: Doğurganlık oranında şu anda bir felaketi yaşıyoruz
Bakan Memişoğlu açıkladı! DUS 2026 için ek sınav kararı
MSB'den İskenderun açıklaması: 4 personelin TSK ile ilişiği kesildi
Akın Gürlek: Bir operasyon daha yapabiliriz
Osmaniye'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri kent içi raylı sistemle tanışacak
En ucuz taşıt kredisi hangi bankada? 350 bin TL'nin ödeme planları
Dar gelirli aileye vatandaşlık maaşı geliyor
Motorine dev zam kapıda: İşte 20 Kasım 2025 güncel fiyatlar
En Yüksek Kira Getirisi Sunan 15 İl Açıklandı
81 İlde 500 Bin Sosyal Konutun Yapılacağı İlçeler Açıklandı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Göksel Aşan affını istedi
Butlan tehlikesi sürüyor! CHP'ye de çağrı heyeti atanabilir
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 13 yaralı
Böcek ailesinin zehirlenme olayına ilişkin 4 tutuklama daha
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Bakan Tekin'den YÖK kararına destek: 3 yılda bitirme kararı yerinde
Bakan Işıkhan: Kamu çalışanlarımızı enflasyon karşısında yalnız bırakmadık
'Suça Sürüklenen Çocuklar' için oy birliği ile TBMM'de Komisyon kararı
Ortaokulda yangın tüpü şakası: Çok sayıda öğrenci hastanelik oldu
Erdoğan: İstanbul süreci yeniden devreye girmeli
Sapanca Gölü kaynıyor mu? Havadan ve su altından görüntülendi
İstanbul'da işletmelere 24 saat kesintisiz kayıt zorunluluğu
18 yıl önce göbek bağıyla öldürülen bebeğin annesi: Lavaboda düştü

Kocaeli'de 2007 yılında çöp konteynerine göbek bağıyla öldürülmüş halde atılan bebek cinayetine ilişkin tutuklanan anne, "Çocuğumun babasının kim olduğunu bilmiyorum. Lavaboda kanama sonrasında bebeğim düştü. Kucağıma aldığımda yaşamıyordu. Çok korktum. Bebeği bavula koyup çöpe attım" dediği ileri sürüldü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
20 Kasım 2025
18 yıl önce göbek bağıyla öldürülen bebeğin annesi: Lavaboda düştü

27 Mayıs 2007 tarihinde İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, göbek bağıyla öldürülerek çöp konteynerine atılan bebek cesedi bulunmuştu. Faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, olayı gerçekleştiren şahsın, bebeğin annesi E.N.Ö. olduğu tespit edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 18 Kasım günü Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlediği operasyonla şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüpheli, İstanbul Adli Tıp Kurumu Müdürlüğü'nde yapılan DNA eşleştirme işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. E.N.Ö., sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 18 yıl önce olay yerinde bulunan parmak izi delilinden yola çıkılarak şüphelinin kimliğinin tespit edildiği öğrenildi.

"Lavaboda bebek düştü, kucağıma aldığımda yaşamıyordu"

Olayı itiraf eden kadının, "O dönem çok fazla alkol kullanıyordum. Yalnız yaşıyordum ve birden fazla erkek arkadaşım vardı. Alkolün etkisiyle hangi ilişkiden hamile kaldığımı bilmiyorum. Hamile olduğumu kimseye söylemedim. O gün lavaboya gittiğimde kanamam başladı, bebek orada düştü. Kucağıma aldığımda yaşamıyordu. Çok korktum. Bebeği bir bavula koyup çöpe attım. Yıllardır bunun yüküyle yaşıyorum" dediği ileri sürüldü.

