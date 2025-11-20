İstanbul'da eşini genç sevgilisiyle otelde gören koca dehşet saçtı

Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri kent içi raylı sistemle tanışacak
Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri kent içi raylı sistemle tanışacak
En ucuz taşıt kredisi hangi bankada? 350 bin TL'nin ödeme planları
En ucuz taşıt kredisi hangi bankada? 350 bin TL'nin ödeme planları
Dar gelirli aileye vatandaşlık maaşı geliyor
Dar gelirli aileye vatandaşlık maaşı geliyor
Motorine dev zam kapıda: İşte 20 Kasım 2025 güncel fiyatlar
Motorine dev zam kapıda: İşte 20 Kasım 2025 güncel fiyatlar
En Yüksek Kira Getirisi Sunan 15 İl Açıklandı
En Yüksek Kira Getirisi Sunan 15 İl Açıklandı
81 İlde 500 Bin Sosyal Konutun Yapılacağı İlçeler Açıklandı
81 İlde 500 Bin Sosyal Konutun Yapılacağı İlçeler Açıklandı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Göksel Aşan affını istedi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Göksel Aşan affını istedi
Butlan tehlikesi sürüyor! CHP'ye de çağrı heyeti atanabilir
Butlan tehlikesi sürüyor! CHP'ye de çağrı heyeti atanabilir
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 13 yaralı
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 13 yaralı
Böcek ailesinin zehirlenme olayına ilişkin 4 tutuklama daha
Böcek ailesinin zehirlenme olayına ilişkin 4 tutuklama daha
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Bakan Tekin'den YÖK kararına destek: 3 yılda bitirme kararı yerinde
Bakan Tekin'den YÖK kararına destek: 3 yılda bitirme kararı yerinde
Bakan Işıkhan: Kamu çalışanlarımızı enflasyon karşısında yalnız bırakmadık
Bakan Işıkhan: Kamu çalışanlarımızı enflasyon karşısında yalnız bırakmadık
'Suça Sürüklenen Çocuklar' için oy birliği ile TBMM'de Komisyon kararı
'Suça Sürüklenen Çocuklar' için oy birliği ile TBMM'de Komisyon kararı
Ortaokulda yangın tüpü şakası: Çok sayıda öğrenci hastanelik oldu
Ortaokulda yangın tüpü şakası: Çok sayıda öğrenci hastanelik oldu
Erdoğan: İstanbul süreci yeniden devreye girmeli
Erdoğan: İstanbul süreci yeniden devreye girmeli
Sapanca Gölü kaynıyor mu? Havadan ve su altından görüntülendi
Sapanca Gölü kaynıyor mu? Havadan ve su altından görüntülendi
İstanbul'da işletmelere 24 saat kesintisiz kayıt zorunluluğu
İstanbul'da işletmelere 24 saat kesintisiz kayıt zorunluluğu
İthal otomobilde ek vergi dönemi: İşte fiyatı artacak modeller
İthal otomobilde ek vergi dönemi: İşte fiyatı artacak modeller
İkinci elde fiyatlar geriledi: İşte en çok ilana konulan modeller!
İkinci elde fiyatlar geriledi: İşte en çok ilana konulan modeller!
İki şehir arasında 'toprak' krizi
İki şehir arasında 'toprak' krizi
Türkiye'de milyonerler kulübü büyüyor! 9 ayda 728 bin arttı
Türkiye'de milyonerler kulübü büyüyor! 9 ayda 728 bin arttı
Uraloğlu'ndan CHP'li vekillere: 'Kargalar uçmaz' dediğiniz havalimanında 40 milyon insan uçtu
Uraloğlu'ndan CHP'li vekillere: 'Kargalar uçmaz' dediğiniz havalimanında 40 milyon insan uçtu
Dev fast food zinciri Türkiye'ye geri döndü: İlk şube açıldı
Dev fast food zinciri Türkiye'ye geri döndü: İlk şube açıldı
CHP İstanbul İl Başkanlığı binası davası ertelendi
CHP İstanbul İl Başkanlığı binası davası ertelendi
İzmir'in iki ilçesinde 13 saatlik su kesintisi
İzmir'in iki ilçesinde 13 saatlik su kesintisi
Erdoğan'dan İmralı mesajı: Devlet Bahçeli'nin açıklamaları cesurca
Erdoğan'dan İmralı mesajı: Devlet Bahçeli'nin açıklamaları cesurca
Bakan Memişoğlu'ndan Böcek Ailesi Açıklaması
Bakan Memişoğlu'ndan Böcek Ailesi Açıklaması
MHP'li Feti Yıldız: Komisyon İmralı Adasına Gidecek
MHP'li Feti Yıldız: Komisyon İmralı Adasına Gidecek
CHP'de yolsuzluk bildirisine imza atanlar belli oldu
CHP'de yolsuzluk bildirisine imza atanlar belli oldu
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İstanbul'da eşini genç sevgilisiyle otelde gören koca dehşet saçtı

Kağıthane ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi ve ve sevgilisinin kaldığı otele giden koca, ikilinin aynı odada kaldığını görünce, önce eşini darbetti ardından sevgilisi olduğu iddia edilen şahsı bıçakladı. Olay anları kameralara yansırken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu, saldırgan kocanın ise tutuklandığı öğrenildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Kasım 2025 11:01, Son Güncelleme : 20 Kasım 2025 11:17
Yazdır

18 Kasım Salı günü saat 22.30 sıralarında, İstanbul'un Kağıthane ilçesi Merkez Mahallesi'nde korkunç bir olay meydana geldi.

İddiaya göre 5 çocuk annesi Nimet Ç. (50), 30 yıldır evli olduğu eşi Rüstem Ç. (52) ile yaşadığı evden 27 Eylül'de ayrıldı.

TELEVİZYON PROGRAMINA KATILDI

Bu süreçte eşine ulaşamayan Rüstem Ç., bulunması için bir televizyona programına katıldı.

Eşinin İzmir Torbalı'da olduğunun ortaya çıkması üzerine Nimet Ç. ve oğlunun arkadaşı olan Mehmet U. (28), 2 gün önce bir televizyon programında canlı yayına katıldı.

KALDIKLARI OTELE GİTTİ

Programın ardından Nimet Ç. ve Mehmet U., Kağıthane'de kaldıkları otele giriş yaptı.

AYNI ODADA GÖRÜNCE BIÇAKLADI

Akşam saatlerinde Rüstem Ç., boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşiyle Mehmet U.'nun kaldığı otele gizlice girdi.

İkilinin kaldıkları kata çıkan Rüstem Ç., iddiaya göre eşi Nimet Ç. ve Mehmet U.'nun bir odada kaldıklarını gördü.

Bunun üzerine eline bıçak alan Rüstem Ç., tartıştığı eşi Nimet Ç.'yi darbetti. Ardından Mehmet U.'ya yönelen Rüstem Ç., onu da sırtından ve bileğinden yaraladı.

O ANLAR KAMERADA

Olay sırasında otelde bulunan 1 kişi de Rüstem Ç.'ye elindeki süpürgeyle vurarak saldırganı durdurmaya çalıştı.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Olayın ardından ihbar üzerine otele polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mehmet U. ve Nimet Ç., ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mehmet U.'nun hayati tehlikesinin olmadığı, Nimet Ç.'nin ise bileğinden yaralandığı öğrenildi.

Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından gözaltına alınan Rüstem Ç., emniyete götürüldü.

SALDIRGAN KOCA TUTUKLANDI

Burada ifadesi alınan Rüstem Ç'.nin boşanma aşamasında olduğu eşi Nimet Ç.'nin kendisini Mehmet U. ile aldattığını, otele gizlice girip odada ikisini birarada gördüğünü, bıçakla Mehmet U.'yu bileğinden ve sırtından yaraladığını söylediği öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan Rüstem Ç. adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan Rüstem Ç., 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YARALININ 13 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Diğer yandan tutuklanan Rüstem Ç.'nin poliste,

'Kötü muamele'

ve

'Taksirle yaralama'

suçlarından Mehmet U.'nun ise

'Evden hırsızlık'

,

'Açıktan hırsızlık',

'Motosiklet hırsızlığı',

'Resmi belgeyi bozmak'

,

'Uyuşturucu madde kullanmak'

,

'İş yeri ve kurumdan hırsızlık

' ve

'Parada sahtecilik

' suçlarından 13 kaydı olduğu ortaya çıktı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber