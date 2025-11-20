11. Yargı Paketi'nin son hali belli oldu: Çocuk cezaları çıkarıldı
Genel Kurulun 'bütçe' mesaisi belli oldu

TBMM Genel Kurulunda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşme takvimine ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. Görüşmeler 8 Aralık Pazartesi günü başlayacak, 21 Aralık Pazar günü sona erecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2025 17:24, Son Güncelleme : 20 Kasım 2025 17:26
Genel Kurulun 'bütçe' mesaisi belli oldu

Kabul edilen öneriye göre, bütçe görüşmeleri, Genel Kurulda 8 Aralık Pazartesi günü saat 12.00'de başlayacak ve bitimine kadar devam edecek.

Genel Kurul, resmi tatil günleri dahil her gün saat 11.00'de toplanacak ve günlük programın tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürecek.

Görüşmeler 14 günde tamamlanacak.

Bütçenin son günü olan 21 Aralık Pazar günü, görüşmelere saat 12.00'de başlanacak ve bitimine kadar çalışılacak.

Başlangıçta bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerde yürütme adına yapılacak sunuş konuşması süreye tabi tutulmaksızın yapılacak. Siyasi parti grupları ve yürütmeye, istemi halinde 60 dakika süre verilecek. Bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilecek. Kişisel konuşmalar 10'ar dakika olacak.

Kamu idarelerinin bütçeleri üzerindeki görüşmeler 9 turda tamamlanacak, turların bitiminden sonra bütçe ve kesin hesap kanun teklifi maddeleri oylanacak. Gruplar ve yürütme adına yapılacak konuşmalar 60'ar, kişisel konuşmalar 5'er dakika olacak. Her tur için soru-cevap işlemi, 15 dakika soru, 15 dakika cevapla sınırlandırılacak.

Bütçe görüşmelerinin sonunda, yürütmeye 60 dakika süre verilecek. Bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilecek.

Görüşmelerin ilk ve son günü dışında yapılan konuşmalarda milletvekillerine ek süre verilmeyecek.

Tur görüşmelerinin yapıldığı birleşimlerde grup başkanvekillerine tur görüşmelerinin sonunda 6'şar dakika süre verilecek.

Danışma Kurulunun önerisinin kabul edilmesinin ardından, muhalefet partilerinin grup önerilerinin görüşmelerine devam edildi.

