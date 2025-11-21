Yusuf Tekin: Okullara 2 bin laboratuvar daha geliyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlık bünyesinde geliştirdikleri coğrafi bilgi sistemiyle entegre yapay zeka karar destek sistemi "Bakanlık Yönetim Sistemi (BYS)" ile okul ve öğrencileri anlık takip ettiklerini söyledi. Tekin, "Halihazırdaki öğrencilerimizin doğum verileri ve oranları dahil sonraki yıllardaki çağ nüfusu verilerini kullanarak 18 yıllık net, 2053 yılı için ise tahminlere dayalı çalışmalar yapabiliyoruz. Öğrenci hareketleri, devamsızlık, akademik başarı gibi göstergeleri anlık izleyip Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin gereği olarak yerinde ve zamanında müdahale, yönlendirme, iyileştirme çalışmalarını sürdürebiliyoruz" dedi. Eğitimde dijital dönüşüm hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam ettiklerini belirten Tekin, bu yıl içerisinde aktif öğrenme ve dijital teknoloji araçlarının entegre edildiği yenilikçi öğrenme ortamları oluşturulması için tüm illerde ortaokul-lise kademesinde 525 okula yenilikçi sınıf kurulduğunu aktardı. Tekin, "Bu sene 3 bin 480 okula bilişim teknolojileri (BT) laboratuvarı kuruldu. Önümüzdeki yıl da 2 bin yeni BT laboratuvarı ve 500 yenilikçi sınıf daha kurulmasıyla ilgili çalışmalar yürütüyoruz" bilgisini paylaştı.

DEPREM BÖLGESİNDE KAPASİTE ARTACAK

2026 yılında öğretmenlerin yapay zeka araçlarını daha etkin kullanımlarını destekleyici bakanlık yazılımlarını devreye alacaklarını belirten Bakan Tekin, 6 Şubat depremleri sebebiyle hasar gören ve yıkılan dersliklerle ilgili güçlendirme ve yeniden inşa çalışmalarının da devam ettiğini aktardı. Tekin, "Ekim ayı sonu itibarıyla 9 bin 324 dersliğin yapımı tamamlanmış, 14 bin 975 dersliğin yapımı devam etmektedir. Yapılan tüm bu çalışmalar neticesinde; bin 553 okul, 23 bin 860 dersliğin yeni yapımı, 286 okul, 3 bin 695 dersliğin güçlendirilmesi ile deprem bölgesinde mevcut derslik kapasitesinin, deprem öncesi kapasitenin yüzde 15 üzerine çıkması sağlanmış olacak" diye konuştu.

AK PARTİ HÜKÜMETLERİ 821 BİN 351 ÖĞRETMEN ATADI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kamuoyunda çokça tartışılan öğretmen atamalarıyla ilgili olarak da şu açıklamayı yaptı: 2002-2003 eğitim öğretim yılında resmi okullarda 515 bin 253 öğretmen görev yaparken, bu sayı 2024-2025 eğitim öğretim yılında 1 milyon 34 bin 564'e yükseldi. Halen görevde bulunan öğretmenlerimizin yaklaşık yüzde 80'i bu dönemde atandı. AK Parti hükümetleri boyunca 821 bin 351 öğretmen ataması gerçekleşti. Öte yandan, OECD'nin 81 ülkenin katılımıyla gerçekleştirdiği PISA 2022 raporuna göre Türkiye'nin son 20 yıllık dönemde matematik alanındaki performansını istikrarlı bir şekilde artıran iki ülkeden biri ve fen bilimleri alanındaki performansını artıran dört ülkeden biri olduğunu ifade eden Tekin, "Türkiye, TIMSS 2023 8. sınıf matematik alanında katılımcı ülkeler arasında en fazla puan artışı gösteren dördüncü ülke oldu" açıklamasını yaptı.



