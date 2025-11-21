İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 35 kişi tutuklandı
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Yusuf Tekin: Okullara 2 bin laboratuvar daha geliyor
Erdoğan, devamsızlık yapan vekilleri yine uyardı! 'Bu vebali kaldıramayız'
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Çocukların suça sürüklenmesinin nedenleri araştırılacak
DSİ'nin taşra teşkilatında düzenleme yapıldı
İstanbul'da bir ilaçlama vakası daha: 7 kişi zehirlendi
TBMM'de kabul edildi: Belgesiz konaklamaya 25 Bin TL ceza
Prof. Dr. Sözbilir'den uyarı: O fayın deprem üretme zamanı geldi
Selimiye Camisi'nin kubbe süslemesine yürütmeyi durdurma
Altın madeni kapandı, ilçede hayat durdu: İlçe göç veriyor, esnaf siftah yapamıyor
Elektrikli otomobil sayısında rekor artış: Türkiye'de yüzde 116 arttı
1 Ocak'ta başlayacak: Kredi kartı nakit avans limit ve vadesi artıyor
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme
Bakan Tekin'den CHP'li Vekile: Sana sıfır verdim
MEB'den öğretmenlere çağrı: Atasözleri ve deyimlerin açıklanmasına katkı sağlayın
11. Yargı Paketi'nin son hali belli oldu: Çocuk cezaları çıkarıldı
Genel Kurulun 'bütçe' mesaisi belli oldu
AK Parti'nin İmralı kararı belli oldu
Bakan Uraloğlu'ndan 'VPN' uyarısı: Yasal olmayanları tavsiye etmiyoruz
Kasım indirimlerine soruşturma: 'Şişirilmiş eski fiyatlarla' tüketici aldatıldı!
Memur-Sen araştırdı: İşte Ankara'daki memurların en büyük sorunları
Bakan Tekin: 821 bin 351 öğretmen ataması gerçekleştirdik
Erdoğan: Doğurganlık oranında şu anda bir felaketi yaşıyoruz
Bakan Memişoğlu açıkladı! DUS 2026 için ek sınav kararı
MSB'den İskenderun açıklaması: 4 personelin TSK ile ilişiği kesildi
Akın Gürlek: Bir operasyon daha yapabiliriz
Osmaniye'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri kent içi raylı sistemle tanışacak
Yusuf Tekin: Okullara 2 bin laboratuvar daha geliyor

Bu sene 525 okula yeni sınıf ve 3 bin 480 bilişim teknolojileri laboratuvarı kurduklarını belirten Bakan Tekin, 2026'da bunlara 2 bin laboratuvar ve 500 yenilikçi sınıf daha ilave edeceklerini açıkladı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 21 Kasım 2025 07:46, Son Güncelleme : 21 Kasım 2025 07:47
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlık bünyesinde geliştirdikleri coğrafi bilgi sistemiyle entegre yapay zeka karar destek sistemi "Bakanlık Yönetim Sistemi (BYS)" ile okul ve öğrencileri anlık takip ettiklerini söyledi. Tekin, "Halihazırdaki öğrencilerimizin doğum verileri ve oranları dahil sonraki yıllardaki çağ nüfusu verilerini kullanarak 18 yıllık net, 2053 yılı için ise tahminlere dayalı çalışmalar yapabiliyoruz. Öğrenci hareketleri, devamsızlık, akademik başarı gibi göstergeleri anlık izleyip Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin gereği olarak yerinde ve zamanında müdahale, yönlendirme, iyileştirme çalışmalarını sürdürebiliyoruz" dedi. Eğitimde dijital dönüşüm hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam ettiklerini belirten Tekin, bu yıl içerisinde aktif öğrenme ve dijital teknoloji araçlarının entegre edildiği yenilikçi öğrenme ortamları oluşturulması için tüm illerde ortaokul-lise kademesinde 525 okula yenilikçi sınıf kurulduğunu aktardı. Tekin, "Bu sene 3 bin 480 okula bilişim teknolojileri (BT) laboratuvarı kuruldu. Önümüzdeki yıl da 2 bin yeni BT laboratuvarı ve 500 yenilikçi sınıf daha kurulmasıyla ilgili çalışmalar yürütüyoruz" bilgisini paylaştı.

DEPREM BÖLGESİNDE KAPASİTE ARTACAK

2026 yılında öğretmenlerin yapay zeka araçlarını daha etkin kullanımlarını destekleyici bakanlık yazılımlarını devreye alacaklarını belirten Bakan Tekin, 6 Şubat depremleri sebebiyle hasar gören ve yıkılan dersliklerle ilgili güçlendirme ve yeniden inşa çalışmalarının da devam ettiğini aktardı. Tekin, "Ekim ayı sonu itibarıyla 9 bin 324 dersliğin yapımı tamamlanmış, 14 bin 975 dersliğin yapımı devam etmektedir. Yapılan tüm bu çalışmalar neticesinde; bin 553 okul, 23 bin 860 dersliğin yeni yapımı, 286 okul, 3 bin 695 dersliğin güçlendirilmesi ile deprem bölgesinde mevcut derslik kapasitesinin, deprem öncesi kapasitenin yüzde 15 üzerine çıkması sağlanmış olacak" diye konuştu.

AK PARTİ HÜKÜMETLERİ 821 BİN 351 ÖĞRETMEN ATADI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kamuoyunda çokça tartışılan öğretmen atamalarıyla ilgili olarak da şu açıklamayı yaptı: 2002-2003 eğitim öğretim yılında resmi okullarda 515 bin 253 öğretmen görev yaparken, bu sayı 2024-2025 eğitim öğretim yılında 1 milyon 34 bin 564'e yükseldi. Halen görevde bulunan öğretmenlerimizin yaklaşık yüzde 80'i bu dönemde atandı. AK Parti hükümetleri boyunca 821 bin 351 öğretmen ataması gerçekleşti. Öte yandan, OECD'nin 81 ülkenin katılımıyla gerçekleştirdiği PISA 2022 raporuna göre Türkiye'nin son 20 yıllık dönemde matematik alanındaki performansını istikrarlı bir şekilde artıran iki ülkeden biri ve fen bilimleri alanındaki performansını artıran dört ülkeden biri olduğunu ifade eden Tekin, "Türkiye, TIMSS 2023 8. sınıf matematik alanında katılımcı ülkeler arasında en fazla puan artışı gösteren dördüncü ülke oldu" açıklamasını yaptı.


