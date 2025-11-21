Kayıp olarak aranan öğretmen, devrilen kamyonette ölü bulundu
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde dün akşamdan itibaren kendisinden haber alınamayan öğretmen Vedat Söylemez (39), kullandığı ve devrilmiş olduğu görülen kamyonette ölü bulundu.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Kasım 2025 20:42, Son Güncelleme : 21 Kasım 2025 20:41
Çobansaray Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni aynı zamanda okulun müdürü olan Vedat Söylemez'den dün akşam saatlerinden itibaren haber alınamadı. Köylüler, arama çalışması başlattı.
Köy yolu ve çevresinde yapılan aramada; yol kenarında Söylemez'e ait 60 ZV 954 plakalı kamyonet devrilmiş halde bulundu. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonet içerisinde bulunan Vedat Söylemez'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Söylemez'in cansız bedeni otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.