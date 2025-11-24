TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Futbolda deprem var
Kılıçdaroğlu 'CHP aklansın' deyince ağır hakaretlere uğradı

Eski CHP lideri Kılıçdaroğlu, "CHP üzerinde yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmeli" deyince partisinden linç yedi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan "13 yıl boyunca koynumuzda yılan beslemişiz" dedi. CHP medyası ve partiye yakın sosyal medya trolleri de Kılıçdaroğlu'na ağır hakaretler etti.

24 Kasım 2025 08:59
CHP'de, 'Hesap vermek her bir CHP'linin namus borcudur' çıkışında bulunan eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, partiler tarafından linç edildi. Kılıçdaroğlu, önceki akşam sosyal medya hesabından 2 dakika 44 saniyelik bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun belediyelerdeki yolsuzluk iddiaları ve İmralı heyeti dışında kalan CHP'ye sert eleştiriler yönelttiği paylaşımına parti içi ve CHP trollerinden tehdit ve hakaret yağdı.

TANJU ÖZCAN, KAPIYA KOYDUĞU 'YILAN' DEDİ

Kılıçdaroğlu'na en büyük tepkiyi yönetimi sırasında CHP'den ihraç ettiği Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gösterdi. Kılıçdaroğlu'nu 'yılana' benzeten Özcan, sosyal medya paylaşımında, "Aylardır susan Kemal Kılıçdaroğlu dün İmralı'nın karanlık kuyusuna düşen AK Parti ve MHP'ye yardım ve yataklık içeren bir video paylaşmış. Beni şaşırtmadı ama çok üzdü! Ülkem ve partim adına üzülerek söylüyorum, 13 yıl boyunca koynumuzda yılan beslemişiz" ifadelerini kullandı.

'SABRIMIZ KALMADI' TEHDİDİ

Eleştirilerde bulunan bir başka isim CHP Altınordu İlçe Başkanı Bulut Gürsoy oldu. Gürsoy, "Kemal Bey bugüne kadar sizi eski genel başkanımız olarak gördük ve bazı şeyleri, alttan aldık. Ama bilin ki örgütün sabrı tükendi artık. Artık susun! Ne sabrımız kaldı, ne de size duyduğumuz saygı'' ifadelerini kullandı.

TROLLER DEVREDE

Kılıçdaroğlu'na karşı sistematik bir troll saldırısı gerçekleşirken, TuranEkinci5560 isimli bir hesap "Adalete o kadar güveniyordun da o halde 'Adalet yürüyüşü' diye Ankara'ya niye yürüyüp şov yaptın ha! Utan diyeceğim ama o yüzde kalmamış sende" paylaşımında bulundu.

GANİ MÜJDE: İHRAÇ EDİLSİN ÇIKIŞI

Akademisyen Nurettin Kalkan da 'mnkalkan' başlıklı hesabından, "Demokrat Dede goygoyunun zirve yaptığı günlerde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun tehlikeli hırslarını ve asıl maksadını anlatmakla meşguldük. Yemediğimiz küfür, duymadığımız iftira ve görmediğimiz zorbalık kalmamıştı. O günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirmek 5 okka 'yürek' istiyordu. Şimdi bedava'' yorumunu yaptı.

FETÖ ile iltisaklı Avukat Cemil Çiçek, "Her zaman dedim. 65 yaşından sonra siyaset yapmak yasaklanmalı'' diyerek Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderdi.
'dilekzaptcioglu' isimli bir kullanıcı, "Kemal Kılıçdaroğlu artık ihraç edilsin, herkes kendi işine baksın. Adam parti kursun ve yüzde 0,01 ile yola devam etsin, koca partiyi meşgul etmesin'' diyerek ihracını istedi.
'hilmibozdag_' isimli kullancı, "Kılıçdar-oğlu'nun maskesi tamamen düşmüşken e günaydın. Sayıp sövenler kusura bakmasınlar ama bu adamın ne mal olduğunu görebilmek için çok geç kaldınız. Senelerce burada ben ve ben gibi düşünenler bunları yazınca bizleri hunharca linç ediyordunuz. Halbuki Kemal Kılıçdaroğlu denen aparat daha 2014'te Ekmelettin'i aday yapınca bugün gösterdiğiniz tepkiyi o gün göstermeliydiniz'' yorumunda bulundu.

ROBOTİK KARAKTER
Karikatürist ve senarist Gani Müjde de Kılıçdaroğlu'nu eleştirilen isimler arasında yer aldı. Müjde, "Kemal Kılıçdaroğlu tam korku filmlerinde asla ölmeyen robotik karakterler gibi. 'Tamam bu sefer kesin öldü diyorsun' yine fırlıyor bir yerlerden. Alien mübarek'' paylaşımında bulundu.

9 VEKİL DESTEK VERDİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışı destek de gördü. Geçtiğimiz günlerde Özgür Özel'e benzer içerikte mektup kaleme alan milletvekilleri eski CHP liderinin paylaşımını tekrar paylaştı. İzmir Milletvekili Sevda Erden Kılıç, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, İzmir Milletvekili Mahir Polat, İzmir Milletvekili Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ve Ankara Milletvekili Deniz Demir oldu.

